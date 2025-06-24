Sağlıkta Köklü Değişiklikler Yolda - Son Dakika
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Politika

Sağlıkta Köklü Değişiklikler Yolda

24.06.2025 14:12
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Bakan Memişoğlu, sağlıkta yeni dönem için yasa teklifi sunulduğunu ve köklü değişiklikler yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. İnşallah, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, TBMM Başkanlığı'na sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Memişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifiyle sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. İnşallah çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek. Organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Memişoğlu, söz konusu değişikliğinin olması durumunda, özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin 2 sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesinin mümkün olacağını, kazançlarının hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacağını bildirdi.

"Tıbbi işlem ve uygulamalar için onay dijital ortamda alınabilecek"

Değişikliğin içeriğine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirileceğine ve optisyenlerin meslek örgütlerinin aktif hale getirileceğine işaret etti. Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak. İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek."

Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım ve reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyeceğinin altını çizen Memişoğlu, sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışının daha sıkı kurallara bağlanacağını, ruhsatlandırma ve takip işlemlerinin yalnızca Bakanlık tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, sahip olduğumuz bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücüyle çok daha ötesini hedeflediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor, ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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