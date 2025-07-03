Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti

Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM\'den Geçti
03.07.2025 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıkla ilgili kanun teklifi, özel hastane hekimlerini ve kenevir tıbbi ürün satışını düzenliyor.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Ak Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Görüşmelerine geçen hafta başlandıktan sonra ara verilen kanun teklifi 29 maddeden oluşuyor.

Kanun teklifinde öne çıkan maddelere göre; özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması amaçlanan düzenleme için 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacak.

Kenevirden elde edilen tıbbi ürün eczanelerden satılabilecek

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle, ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğüne, özel tıbbi amaçlı gıdalar da ekleniyor. Buna göre, özel tıbbi amaçlı gıdaların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olacak.

Eczacılar için toptan ilaç satışı ihlali ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki eczacı satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek. Bu hüküm kapsamındaki idari para cezaları, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde bir kat artırılarak uygulanacak.

Düzenlemeyle, toplam yüzölçümü 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılması hedefleniyor.

Kanun teklifi ile, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek veya haksız rekabet ortamı oluşturan fiillerde bulunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar geliyor.

Ak Partili milletvekillerinden 2 madde ile ilgili önerge

Komisyonda, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan tarafından önerge verildi. Her iki önerge de oy çokluğuyla komisyonda kabul edildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararı dikkate alınarak Birlik ve odaların organları düzenlenmesinin öngörüldüğü 22. maddede, optisyenlik-gözlükçüler odalarının organları arasına denetleme kurulu eklenecek ve kurulun yapısı ile görevleri belirlenecek.

Teklifin 23. maddesine verilen AK Parti önergesinde ise 5193 sayılı Optisyenlik Kanununa eklenen madde ile disiplin cezaları düzenlenmesini öngören teklifin 23. maddesine oda denetçileri tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenebilecek bilgi ve belgelere yönelik açıklık getirilerek, disiplin cezalarının zamanaşımı süreleri düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eczane, ankara, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı 3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
23:33
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
23:24
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
23:04
Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
22:54
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen
22:43
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu
22:40
Avrupa bu transferi konuşuyor Galatasaray’dan Sommer bombası
Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası
22:32
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
22:25
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
22:09
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
22:07
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 18:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.