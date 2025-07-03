Sağlıkta Yeni Düzenlemeler TBMM\'den Geçti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Ak Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Görüşmelerine geçen hafta başlandıktan sonra ara verilen kanun teklifi 29 maddeden oluşuyor.

Kanun teklifinde öne çıkan maddelere göre; özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması amaçlanan düzenleme için 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacak.

Kenevirden elde edilen tıbbi ürün eczanelerden satılabilecek

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle, ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğüne, özel tıbbi amaçlı gıdalar da ekleniyor. Buna göre, özel tıbbi amaçlı gıdaların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olacak.

Eczacılar için toptan ilaç satışı ihlali ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki eczacı satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek. Bu hüküm kapsamındaki idari para cezaları, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde bir kat artırılarak uygulanacak.

Düzenlemeyle, toplam yüzölçümü 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılması hedefleniyor.

Kanun teklifi ile, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek veya haksız rekabet ortamı oluşturan fiillerde bulunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar geliyor.

Ak Partili milletvekillerinden 2 madde ile ilgili önerge

Komisyonda, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan tarafından önerge verildi. Her iki önerge de oy çokluğuyla komisyonda kabul edildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararı dikkate alınarak Birlik ve odaların organları düzenlenmesinin öngörüldüğü 22. maddede, optisyenlik-gözlükçüler odalarının organları arasına denetleme kurulu eklenecek ve kurulun yapısı ile görevleri belirlenecek.

Teklifin 23. maddesine verilen AK Parti önergesinde ise 5193 sayılı Optisyenlik Kanununa eklenen madde ile disiplin cezaları düzenlenmesini öngören teklifin 23. maddesine oda denetçileri tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenebilecek bilgi ve belgelere yönelik açıklık getirilerek, disiplin cezalarının zamanaşımı süreleri düzenlenecek. - ANKARA