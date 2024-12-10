Şahin'den Yargı ve Bütçe Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Şahin'den Yargı ve Bütçe Vurgusu

Şahin\'den Yargı ve Bütçe Vurgusu

Cem Şahin, TBMM'de Hakimler ve Savcılar Kurulu bütçesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

10.12.2024 16:01
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısıve Karabük Milletvekili Cem Şahin, TBMM Genel Kurulunda,2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2025 yılı bütçesi üzerine AK Parti Grubuadına söz aldı.

Şahin konuşmasında,Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, hukuk devleti ilkesinin temel taşı olan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin bir yargı sisteminin teminatı olduğunu söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 üyesinin milletindoğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesinde millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclistarafından seçildiğini hatırlatan Şahin, "Bağımsız mahkemeler aziz milletimiz adına yargılama yaparken,Hakimlerve Savcılar Kurulu da yargı sistemimizin teminatı olarak, hakimler ve savcılarla ilgili işlemleri hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatıesaslarına göre yerine getirmektedir.Bu durum, yargı sistemimizin demokratik bir denge içerisinde çalışmasını sağlamaktadır." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevleri hakkında bilgiler aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024-2028 Stratejik Planı, Genel Kurulun 7 Şubat2024 tarihlikararıylayürürlüğe girmiştir.Hakimlerve Savcılar Kurulu,söz konusu planile; 'Adil, Bağımsız, Tarafsız, Güvenilir ve EtkinYargının Teminatı'vizyonuna ulaşabilmek için; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargıya güveni artırmayı, hakimlik ve savcılık teminatını güçlendirmeyi, Yargının etkinlik ve verimliliğini artırmayı, Yargıda ihtisaslaşmayı sağlamayı ve kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmeyi kendine amaç edinmiştir."

"Tedbir mahkemelerikuruldu"

Bu kapsamda, aile içi şiddetle etkin mücadeledeihtisaslaşmasağlamak üzere tedbir mahkemelerininkurulduğunu ifade eden Şahin, Cumhuriyet başsavcılıklarında aile içi şiddet bürolarınınyaygınlaştırıldığını,imar, kamulaştırma, finans,bilişim suçlarıve vergi davaları gibi özel ihtisas gerektiren konulardaihtisas mahkemelerinin belirlendiğini, bu düzenlemelerin, adalet sisteminindaha kapsayıcı ve etkin bir şekilde işlemesine büyük katkı sunacağını belirtti.

Türkiye genelindeki hakim ve savcıların sayıları ile Kurulun 2014 ve 2025 yılı bütçeleri hakkında da bilgiler veren Şahin, sözlerini şu ifadeleri ile tamamladı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu'nunhenüz müstakil bir binası bulunmamaktadır.Mevcut bina Adalet Bakanlığı ile ortak kullanılmakta olup Kurulun, yargının kurumsal yapısını güçlendirmek adına bu konudaki ihtiyacını Genel Kurulun dikkatine sunuyorum. Bu vesileyle, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2025yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasınıtemenni ediyor ve Genel Kurulu saygıylaselamlıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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