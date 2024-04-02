YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni döneminde saha gezilerine başladı. Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şahin, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve talepleri aldı.

02.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni döneminde saha gezilerine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ustalık dönemine başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahaya çıkarak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak yeni seçilen mahalle muhtarı Menderes Kılıç ve eski muhtar Murat Gül ile bir araya gelen Başkan Şahin, mahallede yaşanan sıkıntıları, istek, talep ve şikayetleri dinledi. Daha sonrasında mahalle esnafını ziyaret eden Şahin, burada vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı. Mahalleliler tarafından yoğun ilgi gören Başkan Şahin, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:45 Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı Her şeyi itiraf etti Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:45 Marmaray’da 15 yaşındaki çocuk intihar etti Marmaray'da 15 yaşındaki çocuk intihar etti
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 16:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement