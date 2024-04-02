Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sahada

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni döneminde saha gezilerine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ustalık dönemine başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahaya çıkarak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak yeni seçilen mahalle muhtarı Menderes Kılıç ve eski muhtar Murat Gül ile bir araya gelen Başkan Şahin, mahallede yaşanan sıkıntıları, istek, talep ve şikayetleri dinledi. Daha sonrasında mahalle esnafını ziyaret eden Şahin, burada vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı. Mahalleliler tarafından yoğun ilgi gören Başkan Şahin, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP