Şahinbey'de 19 bin 299 kursiyer eğitim aldı - Son Dakika
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Şahinbey'de 19 bin 299 kursiyer eğitim aldı

24.08.2022 18:15
Şahinbey'de 19 bin 299 kursiyer eğitim aldı

Şahinbey Belediyesi, çeşitli branşlarda eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 19 bin 299 öğrenciye ve kursiyere sertifikalarını, düzenlenen törenle verdi.

Şahinbey Belediyesi, çeşitli branşlarda eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 19 bin 299 öğrenciye ve kursiyere sertifikalarını, düzenlenen törenle verdi.

Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde Destekleme ve Yetiştirme Kursu (Üniversite Sınavlarına Hazırlık), Lise Sınavlarına Hazırlık, Kuran-ı Kerim, El Sanatları, Mefruşat, Müzik, Anasınıfı gibi 55 branşta Yaz Okulu Eğitimlerini tamamlayan öğrenci ve kursiyerler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Düzenlenen törene katılan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, yeteneklerine göre öğrencilerin ve vatandaşların bir çok kurstan faydalandığını belirterek "Öğrencilerimiz yaz tatili boyunca Şahinbey Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde ve sosyal tesissilerinde çeşitli branşlarda eğitim aldılar. Şahinbey Belediye Başkanımızın önderliğinde açılan sosyal tesislerimizde, gençlik merkezlerinde ve spor salonlarında kendi kabiliyetleri doğrultusunda birçok vatandaşımız eğitimini tamamladı ve sertifikalarını aldı. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, öğretmenlerimize ve belediyemizin tüm ekibine vermiş oldukları eğitimler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 takdir getirene bisiklet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençler için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onların daha iyi eğitim almaları için okul arsalarından tutun okul, spor tesisi ve gençlik merkezleri yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şuanda Kur'an Kurslarına devam eden 25 bin öğrencimizin tamamına futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimiz çok şanslı sadece Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapmaları için 215 tane halı saha yaptık. Ayrıca daha önce 6 takdir getiren başarılı öğrenciye hediye ettiğimiz bisiklet şartını da 5'e düşürüyorum. Bundan sonra 5 takdir getiren öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz" diyerek öğrencilere müjde verdi.

"LGS'den başarılı ilçeyiz"

Şahinbey Belediyesinin eğitime büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç "Şahinbey eğitim ailesi olarak kendimizi her noktada çok şanslı hissediyoruz. Öğrencilerimize yıl içerisinde okuma kitapları, karne hediyesi olarak spor ayakkabıları, sınava hazırlanan gençlerimize soru bankaları ve Türkiye'de en fazla tablet dağıtan belediye olması gençlerimizin başarısına yansıyor. Son iki yıldır Gaziantep ilçeleri arasında en başarılı ilçe Şahinbey oldu. Bu başarı Şahinbey Belediyemizin destekleri ve öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları ile geldi. Gençlerimize her türlü desteği veren Şahinbey Belediye Başkanımız sayın Mehmet Tahmazoğlu'na, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu

Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, kurum müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ile aileleri katıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahinbey'de 19 bin 299 kursiyer eğitim aldı - Son Dakika

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