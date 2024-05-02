Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında, Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu yapıldı. Toplantıda, gündeme alınan maddelerin komisyonlara havale edilmesi kararı alındı.

02.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 6 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3 madde ise Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek gündeme alınıp bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 07 Mayıs 2024 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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