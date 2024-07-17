Sahipsiz hayvanlar yasa teklifi görüşmelerinde tartışma çıktı - Son Dakika
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Politika

Sahipsiz hayvanlar yasa teklifi görüşmelerinde tartışma çıktı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi görüşmeleri sırasında, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında video çekme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine komisyon başkanvekili ara verdi.

17.07.2024 19:56
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Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri "video çekme" tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü.

Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi. AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, "Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek" demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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