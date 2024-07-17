Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin komisyon görüşmeleri tartışmalarla başladı - Son Dakika
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Politika

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin komisyon görüşmeleri tartışmalarla başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tartışmalarla başladı. Muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti. Tartışmalar sırasında bazı sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri ve temsilcilerinin alınmaması üzerine TBMM koridorlarında arbede yaşandı.

17.07.2024 18:04
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Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin komisyon görüşmeleri tartışmalarla başladı

ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tartışmalarla başladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti. Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci toplantıya ara verdi. Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından toplantının Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda tekrar başlayan toplantıda tartışmalar devam etti. Komisyon salonuna bazı sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri ve temsilcilerinin alınmaması üzerine TBMM koridorlarında arbede yaşandı. Meclis polisleri duruma müdahale ederken, muhalefet vekilleri tepki gösterdi.

Komisyon üyesi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun sunumu sırasında muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaptığı sunumda, "Usül tartılması çıktı. Siz bu yetkiyi çiğniyorsunuz. Sizin de bizim de en önemli bağlayıcımız iç tüzük değil mi? Birçok insanı kapıda bırakıyorsunuz. O anneye sesleniyorum, kendisini ziyarete giderim. Annemiz bunun mağduru ise acısını paylaşıyoruz. Elbette sokak hayvanları sorunu çözülmeli ancak sonunda hayvanları öldüreceğiniz teklife direneceğiz. Siz komisyonu kaçırıyorsunuz, sınırlıyorsunuz. Kimilerini seçiyorsunuz, kimilerini aldırmıyorsunuz. Bizim çağırdığımız uzmanları içeri aldırmıyorsunuz" dedi.

Bu esnada çocuğu köpek saldırısında ölen bir kadın muhalefet milletvekillerine tepki göstererek, çocuğunun ayakkabılarını eline alarak üstlerine yürüyüp, sıraya vurdu. Komisyon görevlileri kadına müdahale etti.

Kaynak: İHA

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