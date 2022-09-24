Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz

24.09.2022 21:35

Sakarya'da gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4 yıldır seçim görmedik delleniyoruz" yazan bir pankarta istinaden, "8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençlik burada. İşte biz şimdi gençlerle buradayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmasının ardından Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katıldı.

"8 AY SONRA BİRİLERİNİ DELİ EDECEKSİNİZ"

Burada gençlere hitap eden Erdoğan'ın kalabalığın arasında gördüğü bir pankart dikkatini çekti. Pankarttaki "4 yıldır seçim görmedik delleniyoruz" yazısına yönelik Erdoğan, "Öyle mi? E geldi. 8 ay var. 8 ay sonra birilerini inananıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençlik burada. İşte biz şimdi gençlerle buradayız" dedi. Bu sözler sonrası salon alkışlarla tepki verdi.

"SOSYAL MEDYA İLLÜZYONLARIYLA SİZİ YÖNLENDİRMELERİNE İZİN VERMEYİN"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar. Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin. Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk...

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz - Son Dakika
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