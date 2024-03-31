Sakarya\'da Seçim Heyecanı: 796 Bin 924 Seçmen Oy Kullanacak

Politika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da seçim heyecanı yaşanıyor. 2 bin 639 sandıkta, 796 bin 924 seçmenin oy kullanacağı şehirde, vatandaşlar erken saatlerde okulların yolunu tuttu.

Türkiye'de 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi için Sakarya'da oy kullanma işlemleri sabah saat 08.00'da başladı. Sandık kurul üyeleri tarafından nasıl oy kullanılacağı anlatılan seçmenler, ardından aldıkları pusulalarla tercihlerini yapıp, zarfları sandığa attı. Sakarya'da şehir genelinde 2 bin 639 sandıkta, 796 bin 924 seçmen oy kullanmaya başlarken 3 bin 891 kolluk kuvveti de seçim günü huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapıyor. - SAKARYA