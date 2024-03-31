Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da seçim heyecanı yaşanıyor. 2 bin 639 sandıkta, 796 bin 924 seçmenin oy kullanacağı şehirde, vatandaşlar erken saatlerde okulların yolunu tuttu.
Türkiye'de 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi için Sakarya'da oy kullanma işlemleri sabah saat 08.00'da başladı. Sandık kurul üyeleri tarafından nasıl oy kullanılacağı anlatılan seçmenler, ardından aldıkları pusulalarla tercihlerini yapıp, zarfları sandığa attı. Sakarya'da şehir genelinde 2 bin 639 sandıkta, 796 bin 924 seçmen oy kullanmaya başlarken 3 bin 891 kolluk kuvveti de seçim günü huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapıyor. - SAKARYA
Son Dakika › Politika › Sakarya'da Seçim Heyecanı: 796 Bin 924 Seçmen Oy Kullanacak - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Uraloğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na giderek oy kullandı. Seçimlerin memleket için hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyunu kullandı. Karalar, 'Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, baba ocağı olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde oyunu kullandı. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlerin Balıkesir'e hayır getirmesini diledi.
Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. KOAH hastası olan Kadir Aymaz, gezici sandıkta oy kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eşi Nuriye Aymaz ise eşinin hastalıkları sebebiyle seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu belirterek bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan seçimler nedeniyle sokaklar boş kaldı. Seçim heyecanıyla iş yerlerinin kepenkleri kapalı, sokaklar bomboş kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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