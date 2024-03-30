Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları - Son Dakika
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Politika

Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları

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'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nün açılması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

30.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nün açılması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

YOLLARI 1998 YILINDA KESİŞTİ

Ahmet Kaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolları ilk kez 29 Ekim 1998 tarihinde kesişmişti. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle yargılandığı davada cezası kesinleşmişti. 10 aylık cezasını çekmek için halk karşısına son kez belediyenin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde çıkacaktı. Bu konserin bir diğer konuğu ise Ahmet Kaya idi.

VERİLEN CEZAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Belediye tarafından yapılan bu konsere çağrılan Ahmet Kaya şarkılarını söylemeden önce Tayyip Erdoğan'a verilen cezayı eleştirerek "Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde daha güzel günleri yaşamak, cumhuriyeti daha özgürce yaşamak, inanca saygının düşünceye özgürlüğün olduğu bir cumhuriyette yaşamak dileğiyle... Ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum" ifadelerine yer vermişti.

O GÜNDEN SONRA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Bu sözlerden sonra Erdoğan, Ahmet Kaya'yı ayakta alkışlamış ve sonraki yıllarda iki isminde hayatında çok şey değişmişti. Ahmet Kaya yurtdışına çıkmak zorunda kalmış ve orada hayatını kaybetmiş, şiir okuduğu için hapse giren Tayyip Erdoğan ise kurduğu AK Parti ile tek başına iktidar olmuştu.

Salon Ahmet Kaya\'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın duygu dolu anları

Recep Tayyip Erdoğan, Gündem, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ibrahim öztürk: Gençler ekonomik kriz ile ilgili en ufak bir sorucuk dahi sormadılar demekki keyifler yerinde 140 27 Yanıtla Beytullah Hızlı: Demekki ekonomik kriz yok kafan basıyorfur umarım ? 33 66 Kemal Demirci: Beytullah hızlı sen muz cumhuriyetinde falan mı yaşıyorsun kardeşim yada anadan babadan varlıklısın ki zenginlere ekonomik kriz vurmadı evet ülkemizde ama asgari ücretli ve kira veren adam ağlıyor haberin var mı ? olsa bu yorumu yapmazdın 16 3 İhsan Tiryaki: Sence o soruyu soracak kişi orada olur mu?Olsa bile o soruyu sordururlar mı?Her mitingde israil ile ticaret yapanları eleştiren isnanları yaka paça gözaltına alan akıl bunu izin verir mi sizce? 15 3
  • ferhat eser: Ahmet kaya bu ülkenin en değerli sanatçısıdır yeri dolmaz doldurulamaz 82 57 Yanıtla
  • Harun Çelik: Kürtkere farklı bir mesaj sanırım ama bu defa aponun mektubu yok :) 96 33 Yanıtla
  • Azat Deniz: Millet yemiyor beyefendi emekli perişan 91 28 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Timsahın gözyaşları... 72 26 Yanıtla Beytullah Hızlı: Kendinle karıştırma herkesi koyunchpli 32 61
  • Seyyidali Can: Serok erdoğan 22 32 Yanıtla
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