Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nün açılması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.
Ahmet Kaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolları ilk kez 29 Ekim 1998 tarihinde kesişmişti. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle yargılandığı davada cezası kesinleşmişti. 10 aylık cezasını çekmek için halk karşısına son kez belediyenin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde çıkacaktı. Bu konserin bir diğer konuğu ise Ahmet Kaya idi.
Belediye tarafından yapılan bu konsere çağrılan Ahmet Kaya şarkılarını söylemeden önce Tayyip Erdoğan'a verilen cezayı eleştirerek "Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde daha güzel günleri yaşamak, cumhuriyeti daha özgürce yaşamak, inanca saygının düşünceye özgürlüğün olduğu bir cumhuriyette yaşamak dileğiyle... Ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum" ifadelerine yer vermişti.
Bu sözlerden sonra Erdoğan, Ahmet Kaya'yı ayakta alkışlamış ve sonraki yıllarda iki isminde hayatında çok şey değişmişti. Ahmet Kaya yurtdışına çıkmak zorunda kalmış ve orada hayatını kaybetmiş, şiir okuduğu için hapse giren Tayyip Erdoğan ise kurduğu AK Parti ile tek başına iktidar olmuştu.
Son Dakika › Politika › Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları - Son Dakika
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