Dün sabah saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alındığı operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından infial yaratacak bir paylaşım yaptı ve gelen tepkiler üzerine kısa sürede mesajını sildi.
Tayyar'ın sildiği paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda. Yeni sürprizler olabilir. Aktaş fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadeleri yer alıyordu.
Son Dakika › Politika › Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında - Son Dakika
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