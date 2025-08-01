Samsun AK Parti İl Başkanı Köse: Terör İkliminin Sona Erdiği Dönemi Yaşıyoruz

1) SAMSUN AK PARTİ İL BAŞKANI KÖSE: TERÖR İKLİMİNİN SONA ERDİĞİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ

SAMSUN AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, " Türkiye'de terörün kökünün kazındığı, terör ikliminin sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz. Artık o karanlık günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Şehit cenazelerinde yüreklerimizin paramparça olduğu o acı günlerden uzaklaştık" dedi.

Samsun AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ülke genelindeki orman yangınları ve Samsun'daki gündeme ilişkin Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ülke geleninde huzur sağladığını belirten Mehmet Köse, "Türkiye'de terörün kökünün kazındığı, terör ikliminin sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz, hamdolsun. Artık o karanlık günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Şehit cenazelerinde yüreklerimizin paramparça olduğu o acı günlerden uzaklaştık. Yüzyılın başında aramıza nifak sokmak, kardeşliğimizi bozmak ve bu coğrafyayı bizden koparmak isteyenler vardı. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah onların planlarını boşa çıkardı. Son yüzyılda emperyalizmin ektiği nifak tohumları uzun yıllar milletimize dert oldu, ama Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde kardeşlik iklimine yeniden kavuştuk ve Allah'ın izniyle bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'HAMDOLSUN BİRÇOK ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'

Ülke genelinde son zamanlarda çıkan orman yangınları hakkında konuşan Mehmet Köse, "Son günlerde ülkemizin pek çok yerinde yangınlar çıktı. Hamdolsun ki ateş kontrol altına alındı ama bu yangınlar hem motivasyonumuzu düşürdü hem de ciğerlerimizi yaktı. Olağanüstü sıcaklarda insan faktörü olmadan çıkan yangınlar da oldu elbette, fakat ne yazık ki içinde kasıtlı, haince çıkarılan yangınlar da var. Haziran ayından bu yana çok sayıda yangınla mücadele ettik. Devletimizin imkanları bu konuda çok güçlü, gerekli mücadele titizlikle yürütüldü" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR ŞEHİR HASTANESİNİ AÇACAĞIZ'

Samsun'da yapımı devam eden hastaneler hakkında bilgi veren Köse, "Şehir Hastanemiz de artık hizmete girmeye hazırlanıyor. 15 Eylül'de yüklenici firmamız teslimi yapacak, Ekim sonu veya Kasım ayı gibi Sağlık İl Müdürlüğümüz hastaneyi hizmete almayı planlıyor. Ufak tefek gecikmeler olabilir ama inşallah bu yılın sonuna kadar şehir hastanemizi hizmete açacağız. Tekkeköy Devlet Hastanesi'nde yüklenici sıkıntısı nedeniyle yaşanan aksaklık da çözüldü, ikmal ihalesi yapıldı. İnşallah gelecek yıl bitmeden o hastanemiz de tamamlanacak. Tekkeköy Hastanesi'nin temeli atıldı, hızlıca ilerliyor. Atakum Devlet Hastanesi de yaklaşık bin yatak kapasitesine çıkarılacak şekilde düzenlendi. Gazi İlkadım Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi de Ağustos ayında yapılacak. Aynı şekilde Sağlık İl Müdürlüğü binasının ihalesi de bu ay tamamlanacak" dedi.

'YAKAKENT SU ÜRÜNLERİ OSB'SİNDE 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

Yakakent ilçesine kurulacak olan su ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bölgede büyük bir kalkınma yaratacağını belirten Köse, "Yakakent'te de su ürünleriyle ilgili bir Organize Sanayi Bölgesi planladık. Kuruluş protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Yakakent Su Ürünleri OSB'si sayesinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle Samsun'umuzun her alanda büyümesine, güçlenmesine hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.