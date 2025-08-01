Samsun AK Parti İl Başkanı Köse: Terör İkliminin Sona Erdiği Dönemi Yaşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Samsun AK Parti İl Başkanı Köse: Terör İkliminin Sona Erdiği Dönemi Yaşıyoruz

01.08.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) SAMSUN AK PARTİ İL BAŞKANI KÖSE: TERÖR İKLİMİNİN SONA ERDİĞİ DÖNEMİ YAŞIYORUZSAMSUN AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, "Türkiye'de terörün kökünün kazındığı, terör ikliminin sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz.

1) SAMSUN AK PARTİ İL BAŞKANI KÖSE: TERÖR İKLİMİNİN SONA ERDİĞİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ

SAMSUN AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, " Türkiye'de terörün kökünün kazındığı, terör ikliminin sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz. Artık o karanlık günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Şehit cenazelerinde yüreklerimizin paramparça olduğu o acı günlerden uzaklaştık" dedi.

Samsun AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ülke genelindeki orman yangınları ve Samsun'daki gündeme ilişkin Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ülke geleninde huzur sağladığını belirten Mehmet Köse, "Türkiye'de terörün kökünün kazındığı, terör ikliminin sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz, hamdolsun. Artık o karanlık günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Şehit cenazelerinde yüreklerimizin paramparça olduğu o acı günlerden uzaklaştık. Yüzyılın başında aramıza nifak sokmak, kardeşliğimizi bozmak ve bu coğrafyayı bizden koparmak isteyenler vardı. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah onların planlarını boşa çıkardı. Son yüzyılda emperyalizmin ektiği nifak tohumları uzun yıllar milletimize dert oldu, ama Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde kardeşlik iklimine yeniden kavuştuk ve Allah'ın izniyle bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'HAMDOLSUN BİRÇOK ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'

Ülke genelinde son zamanlarda çıkan orman yangınları hakkında konuşan Mehmet Köse, "Son günlerde ülkemizin pek çok yerinde yangınlar çıktı. Hamdolsun ki ateş kontrol altına alındı ama bu yangınlar hem motivasyonumuzu düşürdü hem de ciğerlerimizi yaktı. Olağanüstü sıcaklarda insan faktörü olmadan çıkan yangınlar da oldu elbette, fakat ne yazık ki içinde kasıtlı, haince çıkarılan yangınlar da var. Haziran ayından bu yana çok sayıda yangınla mücadele ettik. Devletimizin imkanları bu konuda çok güçlü, gerekli mücadele titizlikle yürütüldü" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR ŞEHİR HASTANESİNİ AÇACAĞIZ'

Samsun'da yapımı devam eden hastaneler hakkında bilgi veren Köse, "Şehir Hastanemiz de artık hizmete girmeye hazırlanıyor. 15 Eylül'de yüklenici firmamız teslimi yapacak, Ekim sonu veya Kasım ayı gibi Sağlık İl Müdürlüğümüz hastaneyi hizmete almayı planlıyor. Ufak tefek gecikmeler olabilir ama inşallah bu yılın sonuna kadar şehir hastanemizi hizmete açacağız. Tekkeköy Devlet Hastanesi'nde yüklenici sıkıntısı nedeniyle yaşanan aksaklık da çözüldü, ikmal ihalesi yapıldı. İnşallah gelecek yıl bitmeden o hastanemiz de tamamlanacak. Tekkeköy Hastanesi'nin temeli atıldı, hızlıca ilerliyor. Atakum Devlet Hastanesi de yaklaşık bin yatak kapasitesine çıkarılacak şekilde düzenlendi. Gazi İlkadım Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi de Ağustos ayında yapılacak. Aynı şekilde Sağlık İl Müdürlüğü binasının ihalesi de bu ay tamamlanacak" dedi.

'YAKAKENT SU ÜRÜNLERİ OSB'SİNDE 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

Yakakent ilçesine kurulacak olan su ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bölgede büyük bir kalkınma yaratacağını belirten Köse, "Yakakent'te de su ürünleriyle ilgili bir Organize Sanayi Bölgesi planladık. Kuruluş protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Yakakent Su Ürünleri OSB'si sayesinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle Samsun'umuzun her alanda büyümesine, güçlenmesine hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Güvenlik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Samsun, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun AK Parti İl Başkanı Köse: Terör İkliminin Sona Erdiği Dönemi Yaşıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:22:10. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun AK Parti İl Başkanı Köse: Terör İkliminin Sona Erdiği Dönemi Yaşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.