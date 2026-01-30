Başkan Doğan\'ın memnuniyet oranı yüzde 62,3 olarak ölçüldü

Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Halit Doğan, 2025 yılı kamuoyu eğilim araştırmasında yüzde 62,3 oranında vatandaş memnuniyetiyle öne çıktı.

KODAR Anket, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2025 Yılı Kamuoyu Eğilim Araştırma Raporu"nu SBB yetkilileriyle paylaştı. Kasım 2025 döneminde gerçekleştirilen araştırmaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun olduğunu belirten vatandaşların oranı yüzde 62,3 olarak ölçüldü. Çalışmada, Halit Doğan'ın yeniden aday olması halinde oy vereceğini ifade edenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan yüzde 58,9'a ulaştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Halit Doğan yüzde 42,3 oy oranıyla seçimi kazanırken, seçimden kısa süre önce 22 Mart 2024'te yapılan anket çalışmasında bu oran yüzde 43,7 olarak ölçüldü. Seçim sonrası süreçte belediye hizmetlerine yönelik algının güçlendiği, memnuniyet verilerine de yansıdı.

Araştırma kapsamında 2025 yılı CSI Hizmet Memnuniyet Endeksi 72,2 olarak belirlenirken, SERVQUAL hizmet kalite skoru 5 üzerinden 3,61 olarak hesaplandı. Veriler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesine yönelik algının olumlu yönde seyrettiğini ortaya koydu.

Araştırma, anket firması tarafından Samsun'un 17 ilçesinde toplam 5 bin 610 kişiyle yüz yüze ve hibrit (F2F–CATI) yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışma yüzde 95 güven aralığında ve artı-eksi yüzde 1,3 hata payıyla yapıldı. - SAMSUN