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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a başarılar diledi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a başarılar diledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a başarılar diledi. Başkan Demir, Doğan'ı tebrik ederek, Samsun için aşkla çalışacağına inandığını belirtti. Başkan Doğan ise Demir'e teşekkür ederek, projelerdeki desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan\'a başarılar diledi
07.01.2024 - 19:46,
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un da aralarında bulunduğu büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıkladı. Halen Çarşamba Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başkan Halit Doğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediyesi'nin yeni adayı Halit Doğan'ı tebrik etti. Başkan Demir, "2024 yerel seçimlerinde AK Partimizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kardeşimize bu yolda başarılar diliyor; 2019 yılında teslim aldığımız hizmet bayrağını bizden devralarak Samsun'umuz için aşkla çalışacağına gönülden inanıyorum. Hayata geçirdiğimiz pek çok hizmet ve vizyon proje ile Samsun'un tarihi dönüşümünü başlattığımız bu dönem, Samsun için yeni bir başlangıç olmuştur. Bundan sonra da Samsun her alanda adından daha fazla söz ettirecek, var olan potansiyelini hep yukarı taşıyacaktır. Hayırlı olsun Samsun'um" ifadelerini kullandı.

"Destekleriniz bizim için önemli"

Başkan Halit Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Başkanım Mustafa Demir; kıymetli desteğiniz için çok teşekkür ederim. Samsun'da hizmet bayrağını taşıyarak bugünlere getirdiğiniz için memleketimiz adına minnettarız. Yürüteceğimiz projelerde destekleriniz bizim için önemli. Şehrimizin geleceği için canla başla çalışmak için hazırız, kararlıyız" şeklinde cevap verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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