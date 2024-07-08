Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Temmuz ayı toplantısında 3 madde aciliyeti dolayısıyla görüşülüp, karara bağlandı.

SBB Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 38 gündem, 6 gündem dışı olmak üzere 44 maddenin gündeme alındığı toplantıda ilk 3 madde aciliyetleri dolayısıyla önce komisyonda görüşüldü, daha sonra da mecliste oylanarak kabul edildi.

Mecliste ayrıca Kent Estetik Kurulu'nda görev yapacak 2 meclis üyesi seçimi ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nde görev yapacak 3 meclis üyesi seçimi de yapıldı. Başkanvekili Nihat Soğuk ve siyasi partilerin gurup başkanvekilleri meclis başlamadan önce Samsun'da yaşanan selden etkilenen ilçe ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ettiler. Ayrıca UEFA tarafından bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen cezayı kınadılar.

250 milyon TL'lik kredi kullanım yetkisine 'oy çokluğu' kararı

Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin bürokratları daha önceden 1 milyar 250 milyon TL kredi kullanım yetkisi alan SBB'nin bu yetkinin 250 milyon TL'sini İller Bankası'ndan nakit kullanım şeklinde olması için gerekli düzenlemeyi yaparak meclise getirdiklerini ifade etti. CHP grubu söz konusu maddenin komisyonda yeterince tartışılmadığını belirterek 'ret' oyu verdi. Madde, 'oy çokluğu' ile meclisten geçerek karara bağlandı.

5 milyon euro kredi kullanımına 'oy birliği' kararı

Yine acil olarak karara bağlanan maddeler arasında yer alan Dünya Bankası'ndan 5 milyon euro kredi kullanılması teklifi de komisyon ve mecliste görüşüldü. Bürokratlar daha önceden meclisten alınan 10 milyon euroluk kredi kullanım teklifine ek olarak iş makinesi almak için 5 milyon euro daha kredi kullanım yetkisi talep ettiklerini söylediler. Madde, 'oy birliği' ile kabul edilerek karara bağlandı.

Son olarak asfalt bitüm alımı için ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol yapma yetkisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'a verilmesi maddesi de oy birliği ile komisyon ve meclisten geçti.

Bu 3 madde ve 2 seçim maddesi hariç kalan diğer maddelerin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN