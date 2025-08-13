Samsun\'da Kamu Zararına İlişkin Tartışmalar: Tekkeköy Belediyesi\'nin Arsası

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi komisyon toplantısında Tekkeköy Belediyesi'nin Milli Emlak'tan aldığı arsanın ihalede satılamaması üzerine SBB tarafından satın alınması önerisi, "kamu zararı" ve "zimmet" tartışmalarına yol açtı.

SBB Meclisi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı, meclis binasında yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığındaki toplantıda, gündemdeki 55 madde görüşüldü. Toplantıda Tekkeköy Belediyesi'ne ait 378 ada 6 parseldeki 11 bin 234 metrekarelik depolama alanının SBB tarafından satın alınmasına ilişkin madde tartışmalara sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, arsanın 3 ay önce Milli Emlak'tan düşük bedelle alındığını, daha yüksek fiyata satılmasının kamu zararına yol açacağını ve karar alanlar hakkında zimmet çıkarılabileceğini savundu.

"İndirim bize yapıldı, satışta uygulamak zorunda değiliz"

AK Parti Meclis Üyesi Aydın Çift, arsanın piyasa değerinin 140 milyon TL olduğunu belirterek, "Arsa Milli Emlak'tan alındı. Arsanın rayiç bedel metrekaresi 6 bin TL değil. Arsanın piyasa rayiç bedeli 12 bin TL civarındayken Milli Emlak burası için 12,5 bin TL bedel belirledi. Tekkeköy Belediyesi arsayı 140 milyon TL'ye satın aldı. Milli Emlak bize yüzde 50 indirim yaptı. Bu indirim parselin değeri değil, kuruma sattığı için indirim yaptı. Biz, kendimize yapılmış indirimi başkasına satarken yapmak zorunda değiliz. Arsanın değeri 140 milyon TL'dir" dedi.

"Belediye piyasa rayicinde satabilir"

SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken ise ilçe belediyesinin arsayı istediği rayiç bedelle satabileceğini kaydederek, "Mevzuat kapsamında satın alma gerçekleşmiş. Arsa sanayi alanı olduğundan bakanlığın yüzde 50'ye kadar indirim yetkisi bulunuyor. Buna istinaden indirimli alınmış. Söz konusu arsanın Milli Emlak Kanunu'na göre satın alınması gerçekleştirilmemiştir. Tekkeköy Belediyesi taşınmazı aldıktan sonra piyasa rayicinde istediği şekilde satışını gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

"İlçemizin imajı kötüye gidiyor"

Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya, Tekkeköy Belediyesi'nin mali ve idari sorunlarına dikkat çekerek, "İlçemizin yükü ağır. Seçimlerden bu zaman 17 ay geçti. İlçe meclis üyelerinin gayreti kadar Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ın da gayretli olmasını isterdim. 17 aydır kendi ilçe belediye meclisine dahi gelememiş bir başkanımız var. Söz konusu maddeden önce Tekkeköy'ün ilçe yönetimi anlamında da sıkıntısı var. Nakit sıkışıklığı var. 5 aydır maaş alamayan işçi ve memurlar var. Tekkeköy Belediyesi'nin içinde bulunduğu zor durum, yönetim kaynaklı bir sorundur. 250 milyon TL kredi çekilmiş, 100 milyon TL'lik yer satışları yapıldı. Yüzlerce işçi çıkartıldı, bunların tazminat yükü 150 milyon TL oldu. Birçok yanlış uygulama hala devam ediyor. Hala belediyeye işçi ve bürokrat alımı yapılıyor. Sıkıntılar var diyorlar, maaş ödeyemiyorlar, yanlış uygulamalara devam ediyorlar. Söz konusu arsa için 30 milyon TL kredi çekildi. Milli Emlak'tan peşinat ödenerek ipotekli bir şekilde taksitle alındı. İhaleye çıkıldı ancak satılmadı. Böyle yalvar yakar, rica minnet bu arsanın satılmaya çalışılmasını ne ilçeme ne de yöneticilere yakıştırıyorum" diye konuştu.

"El uzatmakta sakınca yok"

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise Büyükşehir'in ilçelere destek olabileceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, her konuda belediyelere el uzatan bir belediye olmuştur. Tekkeköy Belediyesi'nin ihtiyacına binaen bile olsa el uzatılmasında hiçbir behis görmüyorum. Büyükşehir Belediyesi muhakkak bu arsayı eğer alacaksa orada birtakım tasarrufları söz konusudur. Şehrimizin geleceği ile alakalı bir düşünce söz konusudur" açıklamasında bulundu.

Madde, komisyon üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilerek, meclise havale edildi. - SAMSUN