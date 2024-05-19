Samsun\'dan Bisikletli Grup, Türk Bayraklarını ve Toprakları Ankara\'ya Taşıdı

Politika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'dan alınan Türk bayraklarını ve toprakları taşıyan bisikletli grup, Ankara'ya ulaştı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Atakum'da teslim alınan Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve topraklar, 13 bisikletli tarafından kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi, Samsun'un Havza ilçesinde yer alan ve Milli Mücadele'nin ilk karargahı kabul edilen Atatürk Evi'ni ziyaret eden bisikletli sporcular, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını izledi. 520 kilometre yol kateden sporcuların son durağı Ankara'nın Keçiören ilçesi oldu.

Sporcular, güzergah boyunca teslim aldıkları Türk bayraklarını, Atatürk posterlerini ve toprakları, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim etti.

Başkan Özarslan, 5 günlük maratonun ardından emanetleri kendisine ulaştıran sporcu ve antrenörlere 19 Mayıs'a özel hazırlanan teşekkür plaketini sundu, sporcular da Özarslan'a özel hazırlattıkları milli formayı hediye etti.

Özarslan, sporculara ve organizasyona destek veren Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkürlerini iletti.