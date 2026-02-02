Samsun üretimde vites yükseltiyor: Gözler hızlı tren ve çevre yollarında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hızlı tren projeleri ve çevre yollarıyla birlikte kentin lojistik ve üretim gücünün ciddi biçimde artacağını belirterek, Samsun'un sadece yaşamak için değil, üretmek için de tercih edilen bir şehir haline geleceğini söyledi.

Başkan Halit Doğan, 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilecek, devam eden ve yatırım programına alınması planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu ve Batı Çevre Yolları, Çarşamba Havalimanı'nın yenilenmesi, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi ile Samsun-Mersin demir yolu hattının kente kazandıracaklarını anlatan Doğan, bu yatırımların Samsun'u Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline getireceğini vurguladı.

"Doğu Çevre Yolu'nun ihalesi yapılacak"

Şehir trafiğini rahatlatacak Doğu Çevre Yolu hakkında konuşan Doğan, bu hattın tamamlanmasıyla şehir merkezinden geçen günlük yaklaşık 40 bin aracın deplase edileceğini ifade etti. Özellikle Tekkeköy'de sanayinin büyümesiyle Belediye Evleri bölgesinde ciddi bir trafik yoğunluğu oluştuğuna dikkat çeken Doğan, Doğu Karadeniz'e ve Sarp'a giden ağır tonajlı araçların şehir içinden çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Doğan, Doğu Çevre Yolu'nun Çarşamba Havalimanı'na kadar olan bölümünün proje ve ihalesinin bu yıl yapılacağını, yatırım programına alınması için ise 2027 hedefiyle çalıştıklarını açıkladı.

Batı Çevre Yolu'nun yapım sürecine de değinen Başkan Doğan, bu yolun tamamlanmasıyla günlük yaklaşık 15 bin aracın şehir merkezinden çıkarılacağını belirtti. Doğu Çevre Yolu'nun öncelikli olmasını istediklerini ancak Batı Çevre Yolu'nda önemli bir aşama kaydedildiğini dile getiren Doğan, "Başlanmış bir işi durdurmanın anlamı yoktu. Batıda süreci devam ettirdik, doğu için de proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Doğu Çevre Yolu'nun ihalesi bu yıl yapılacak" dedi.

"Samsun bambaşka bir şehir olacak"

Hızlı tren projelerinin Samsun için stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Halit Doğan, özellikle Mersin-Samsun demir yolu bağlantısının tamamlanmasıyla limanın uluslararası lojistikte çok daha etkin hale geleceğini ifade etti. Mersin'den çıkan yüklerin boğazlara uğramadan Samsun Limanı'na ulaşabileceğini belirten Doğan, bu yüklerin buradan Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Asya'ya sevk edileceğini söyledi. Bu süreçte Kavak ve Havza OSB'lerde indirme merkezleri ile Lojistik Köy planlamalarının da devreye gireceğini aktaran Doğan, "Trenin OSB'deki bir firmanın yükünü alıp doğrudan limana indirebildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Yeni liman ve serbest bölge projeleriyle Samsun bambaşka bir şehir olacak. Allah nasip ederse 2026'da Samsun-Çarşamba Havalimanı da yenilenecek" ifadelerini kullandı.

"Samsun'un güçlenmesi bölgenin güçlenmesi demek"

Samsun'un yaşam kalitesi yüksek bir şehir olduğuna dikkat çeken Doğan, hedeflerinin bu konforu güçlü bir üretim altyapısıyla desteklemek olduğunu belirtti. Samsun'un hizmet ve ticaret sektörlerinde zaten güçlü olduğunu söyleyen Doğan, üretim gücünün artmasının sadece kente değil, tüm Karadeniz Bölgesi'ne katkı sağlayacağını dile getirdi. Samsun merkezli yatırımların Artvin'den Trabzon'a, Ordu'dan Tokat ve Çorum'a kadar geniş bir coğrafyayı besleyeceğini ifade eden Doğan, "Samsun'un güçlenmesi bölgenin güçlenmesi demek. Bunu da sanayi alanlarını büyütüp hızlı trenle destekleyerek başaracağız." - SAMSUN