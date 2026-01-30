Samsun\'un dört bir yanına Büyükşehir imzası

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, görev alanı dışında kalmasına rağmen ilçe belediyelerinin yetişemediği hizmetlere destek verdiklerini belirterek, "Siyasi parti ayrımı yapmadan Samsun'un ihtiyacı olan her noktada varız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 mali verilerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzde 118,99 bütçe yeterliliği oranıyla "mali şampiyonlar" arasında yer aldı. Mali disiplini ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Doğan, bu güçlü yapıyla ilçe belediyelerine verilen desteğin 2026 yılında artarak süreceğini söyledi. Belediye imkanlarının dikkatli ve planlı şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Doğan, ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yerel hizmetler konusunda da vatandaşlardan yoğun beklenti geldiğini ifade etti. Vatandaşların kendisine telefon, sosyal medya ve çağrı merkezi aracılığıyla ulaştığını dile getiren Doğan, şehir içindeki ara sokaklar ve kaldırımların durumunun farkında olduklarını söyledi. Personel alımında son derece hassas davrandıklarını belirten Doğan, "İmkanları doğru yönetmek zorundayız. Personel almaya kalksak belediyeyi doldururuz ama yarın maaşını veremeyiz. Çalışmayan personeli verimli hale getirmeye, mümkün olmazsa başka alanlarda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kaynağı etkin ve verimli kullanmak hem bizim hem de diğer belediyelerin sorumluluğu. Sonrasında da hizmet geliyor" diye konuştu.

"Dışarıdan gelen vatandaşlar, hangi yolun hangi belediyeye ait olduğunu bilmez"

Amaçlarının Samsun'un daha güzel bir şehir olması olduğunu belirten Başkan Doğan, "Büyükşehir'in yol ağlarının bittiği yerlerde, ilçelerde zaten giriyoruz şu anda. Bu sene Atakum'da da, İlkadım'da da, merkezdeki ilçelerimizde de, çevre ilçelerimizde de çalışma yaptık. Tabii çok böyle gözle görülür olmamış olabilir. 2026'da bunu daha da artıracağız. Meclisten de bir karar aldık, 'Samsun Büyükşehir Belediyesi ara sokaklarda da çalışma yapabilir' diye. Görev alanı dışındaki çalışmalarda yüzde 10'u geçemiyoruz. Yüzde 10'a göre geçen yıl çalıştık. Bu yıl da çalışacağız. Olabildiğince biraz şu bizim de işte ana arterlerde yol sorunlarımız var. Yani yol konforumuz çok iyi değil. Dolmuş hat güzergahlarımız kötü. Özellikle bu sene 100. Yıl Bulvarı'nı yenileyeceğiz. Atakum'da İsmet İnönü Bulvarı'nı yenileyeceğiz. Atatürk Bulvarı'yla ilgili bir proje çalışmamız var. Onu tam netleştireceğiz. Ondan sonra ilan etmeyi planlıyoruz. Çünkü orada orta refüjü kaydırmak, yan yolları daha stabil hale getirmek gibi biraz zahmetli bir işimiz var. Biraz da uzun sürecek, 18 ayı bulabilecek bir iş. Bunları yaparken de ilçe belediyelerimizin üzerindeki yol ağlarına da destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah imkanlarımız arttıkça bu destek artacak. Bu destek arttıkça insanlarımızın mutluluğu artacak. Çünkü Samsun'a gelen, Samsun'da yaşayan birisinin bu yol Büyükşehir'e mi ait, bu yolun ilçe belediyesine mi ait bilme durumu yok, bilme zorunluluğu da yok. Birbirimize destek olarak arkadaşlarla çalışacağız. Bütün belediye başkanlarımızla ilişkilerimiz çok iyi. Yani biz seçimi bitirdikten sonra artık iktidar, muhalefet vesaire olarak bakmıyoruz. Bütün herkes Samsun halkının iradesiyle seçilmiş, görevinin başında belediye başkanımızdır. Biz de ona göre bir ilişki kurarak yolumuza devam ediyoruz. Herkesin ne sıkıntısı varsa çözmek için gayret ediyoruz. Abi-kardeş ilişkisi içerisinde şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Olması gereken bütün talepleri buradan bir şekilde geçirmeye de gayret ediyoruz. Biz de fikirlerimizi söylüyoruz, istişare ediyoruz" diye konuştu.

"Atakum'a benzinlik alanı oluşturduk, Tekkeköy'den arsa aldık, işçi maaşlarını ödediler"

Personel maaşlarını ödemekte zorlanan belediyeler ve diğer ilçe belediyelerine yardım elini uzattıklarını ifade eden Başkan Doğan, "Yakın zamanda Atakum Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldik. Tekkeköy'de bir arsa satın aldık. Tekkeköy Belediyesi'nin bir arsası. Biraz maaşı ödediler oradan. Destek veriyoruz, arkadaşlarımızın ne konuda bir destek talepleri olursa. Atakum'a bir tane benzin istasyonu yeri oluşturduk imarda. Satacak, oradan bir gelir elde edecekler. Yani tıkandıkları, önlerini açmamız gereken her noktada yardımcı oluyoruz. Olabilecek her işlerinde biz yanlarındayız. Samsun'un mutluluğu önemli. Benim de evim Atakum Belediyesi'nin yol ağı sorumluluğunda nihayetinde. Çöpümüzü Atakum Belediyesi topluyor. Atakum Belediyesi ne kadar güçlü olursa biz o kadar mutlu oluruz. Bizim buna ya güçlü olsun güçsüz olsun, seçilsin seçilemesin benim böyle bir derdim yok. Bu seçmen tercihidir. Siz ne istediğiniz değil, nasibin ne olduğu önemli. Dolayısıyla da biz arkadaşlarımızla beraber el birliğiyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Atakum, Tekkeköy ve her ilçede şu anda şantiye gibi Büyükşehir'in bir çalışması olduğunun altını çizen Doğan, "Yakakent'ten girin, Terme'den çıkın. Olmadığımız ilçe yok, olmadığımız yer yok. Hiçbir şey yapmıyorsak park yapıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorsak yol yapıyoruz. Daha kalıcı işler yapmak isteyen arkadaşlarla kalıcı işler yapıyoruz. Terme'de kadınlar plajı yapıyoruz. Alaçam'da büyük bir millet bahçesi yapıyoruz. Yakakent'e şimdi gireceğiz. Bafra'da 20 dönümlük bir millet bahçesi yapıyoruz. 153 restoran yaptık. Çarşamba'da bir 153 restoran için yer oluşturduk. Yine bir tane Petek Kafe yapıyoruz, Çarşamba'da yerini oluşturduk. Bafra'da başladık, bir tane Petek Kafe yapıyoruz üniversite ve lise öğrencilerimiz için. Samsun Atakum'da bir tane daha Petek Kafe'ye başlayacağız. İlkadım'da balık restoranı yapıyoruz. Canik'te çalışıyoruz. Bir taraftan Şehir Hastanesi'ne tramvay hattımız gitmiş olacak. Canik'teki Ulus Caddesi, Mesut Birinci Caddesi'ni bu yıl yenileyeceğiz. 100. Yıl Bulvarı'nı Canik devamlılığına kadar bitirmiş olacağız. Her ilçede gayretle çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız da gayretle çalışıyor. İnşallah hep beraber Samsun'umuza hizmet etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN