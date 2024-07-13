Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nü kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletin kahramanlığı ve devlete sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, bu zaferin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti. Vali Tavlı, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerini anarak, milli iradeye sahip çıkan milleti kutladı ve birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun sonsuza dek var olacağını vurguladı.

13.07.2024 12:55
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün öneminden bahsederek, "Bugün bizlere düşen görev; aziz milletimize karşı yapılan bu ihaneti asla unutmamak, milletimizin kahramanlığı ile devletimize ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı gelecek kuşaklara aktarmaktır" dedi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla açıklama yapan Vali Orhan Tavlı, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle bertaraf edilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Vali Tavlı şöyle devam etti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, stratejik kurumlarımızın içine sızarak demokrasimize kasteden hain FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığına, istiklaline ve istikbaline kastederek demokrasimize el uzatmak isteyen hain FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimine karşı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısıyla 7'den 70'e tek yürek olan milletimiz, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimizin bu zaferi; Çanakkale, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadele şehitlerimizle gazilerimizin zaferleri gibi Türk milletinin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacaktır. O gece sadece Cumhuriyet'imiz, demokrasimiz, bayrağımız ve vatanımız savunulmamış, yüce Türk milleti, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde devlet ve millet ayağa kalkarak 15 Temmuz'un sonrasındaki süreçte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'yla güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoru parçalanmış, Libya'da ve Mavi Vatan'da ulusal çıkarlarımız korunmuş, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya yeniden ibadete açılmış, Karabağ'da 30 yıl süren işgal sona erdirilmiş, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapılmıştır."

"Asla unutulmamalı"

Tavlı, "Bugün bizlere düşen görev; aziz milletimize karşı yapılan bu ihaneti asla unutmamak, milletimizin kahramanlığı ile devletimize ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı gelecek kuşaklara aktarmaktır. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak, üreterek Cumhuriyet'imizin yeni asrında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda büyüyen ve güçlenen Türkiye için çalışmalarımızı sürdürmektir" ifadelerini kullandı.

"Milletin Zaferi kutlu olsun" diyen Vali Tavlı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini sağlayan Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan, kanlarıyla, canlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizle birlikte milli irade uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, hayattaki kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Darbecilere geçit vermeyen, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan, meydanları dolduran aziz milletimizi ve Samsunlu hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı - Son Dakika

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