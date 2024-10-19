Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayinde nasıl başarmışsak, tüm sektörlerde de Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren, üreten ve yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getireceğiz.

19.10.2024 16:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayinde nasıl başarmışsak, tüm sektörlerde de Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren, üreten ve yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice zorluğu ve nice badireyi hep birlikte atlattıklarını, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefine hep birlikte yürüdüklerini söyledi.

Halkı teğet geçmeyen, çaresizliklere el uzatan, haksızlıklara yumruğunu sıkan, güçlü, sağlam bir irade ortaya koyduklarını belirten Kacır, "Bizim hikayemizde ayrımcılığa uğramışların hakkının teslim edilmesi var. Katsayı engeliyle üniversitelere girmeleri engellenen imam hatiplilere haklarının yeniden teslim edilmesi var. Evladının mezuniyet törenine dahi katılmasına izin verilmeyen başörtülülerin haklarının yeniden teslim edilmesi var. Bizim hikayemizde milletimizin yirmi iki yıl öncesine dek yaşadığı zorlukların ve zulümlerin son bulması var." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde üretim oranını yüzde yirmilerden, yüzde seksenlere çıkardıklarını, belirterek, "Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Kızılelma'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Kaan'la, gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var bugün. SOM füzesiyle, Atmaca'yla, Tayfun'la, dosta güven ve itimat, düşmana korku salan bir Türkiye var bugün. Evet, daha yapacak çok işimiz var. Allah'ın izniyle semalarımızı çelik kubbeyle donatacağız. Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'nin kılına dahi zarar vermeye cesaret edemeyecek." dedi.

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bugün savunma sanayinde 6 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir ülke haline geldiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olabilmiş bir Türkiye var. Türkiye'nin insansız hava araçları sadece kendi semalarımızı korumakla, kırk yıla yakın zamandır mücadele ettiğimiz ve çoğu zaman müttefik olduğunu varsaydığımız diğer ülkeleri kendi yanımızda değil, mücadele ettiğimiz teröristlerin etrafında ve arkasında gördüğümüz bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakla kalmadı, sadece terörü topraklarımızdan kazımakla kalmadı, bugün Türkiye'nin insansız hava araçları elliden fazla ülkenin semalarını koruyor. Kendi geliştirdiğimiz, ürettiğimiz gemilerimiz Mavi Vatan'da özgürce yol alıyor. Kendi ürettiğimiz uydularımız uzayda görev yapıyor."

AK Parti hükümetlerinin 22 yılda yaptığı yatırımları anlatan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrettiği ve öğütlediği siyaset anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tekirdağ'da daha güzel işlere hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Kacır, "Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yörenin, bu şehrin organize sanayi bölgeleriyle gelişimini sürdüreceğiz. Ama daha çevreci bir anlayışla önümüzdeki dönemde gayret edeceğiz. Ekolojik bir anlayışla organize sanayi bölgeleri kuracağız. Ama inşallah şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaktan da geri durmayacağız. Malumunuz, bir NATO limanımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde o NATO limanıyla bağlantılı şekilde bir mega uluslararası yatırımı da Tekirdağ'ımıza kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Kacır, Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini vurguladı.

Türkiye'ye ve Türkiye Yüzyılına hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Kacır, "Savunma sanayinde nasıl başarmışsak, tüm sektörlerde Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren, üreten ve yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getireceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu yükselişinde AK Parti'nin imzası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kongreyi izleyen gelin damadı tebrik etti

Kacır, düğün tarihlerinin kongre gününe denk gelmesi nedeniyle salona gelin ve damatlıkla gelen parti üyeleri Melike ve Mert Alpak çiftini tebrik etti.

Bakan Kacır, fotoğraf çektirdiği çifte altın hediye etti.

Kongrede AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, İl Başkanı Ali Gümüş ve İlçe Başkanı Ertan İnanç da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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