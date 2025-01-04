Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz"

AK Parti Sultanbeyli 8.Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz.

04.01.2025 22:29  Güncelleme: 22:33
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AK Parti Sultanbeyli 8.Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz. Tek milletten, tek bayraktan, tek vatandan, tek devletten asla taviz vermeyeceğiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sultanbeyli 8.Olağan İlçe Kongresi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İl Başkan Adayı Abdullan Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, MKYK üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda Türkiye'ye çağ atlatan parti AK Parti'dir. Şehirleri birbirine bağlayan gönülleri birbiriyle kavuşturan AK Parti'dir. 2 bin kilometreden fazla yol yapan, Türkiye'yi hızlı trenlerle buluşturan 2 bin 250 kilometre hızlı tren hattı döşeyen 25 bin kilometreden fazla bölünmüş yol inşa eden AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem iktidarlarında, havacılık sektörünün önünün kesildiğini söyleyen Kacır, "Havacılık bizim adeta yitik sevdamızdı. Bizim de uçaklarımız olsun istiyorduk. Helikopterler üretelim istiyorduk. Nuri Demirağ 60 yıl önce bu yola çıkmıştı. Uçaklar üretmişti. Biliyoruz, kitaplardan okuyoruz. Filmleri izliyoruz ama ürettiği uçakları göremiyoruz. Biz Teknofest düzenliyorduk o da Gök Şenlikleri düzenlemişti. Yediden yetmişe milleti buluşturmuştu" dedi.

Konuşmasına devam eden Bakan Kacır, "Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz. Tek milletten, tek bayraktan, tek vatandan, tek devletten asla taviz vermeyeceğiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz" şeklinde konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise, "İlk günkü aşk ile heyecanla, coşkuyla bir aradayız. Birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize şimdiden inancım tam. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devir aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için aralıksız çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 'Asla emperyalistlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz' - Son Dakika

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