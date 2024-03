Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Erzurum\'da öğrencilerle buluştu

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Bakan Kacır, "Gençler hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sizleri Milli Teknoloji hamlemizin sahibi olarak görüyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda öğrenciler tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı, yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin bir çoğu salon dışında programı takip etmek zorunda kaldı. Bakan Kacır, salon girişinde projelerini sergileyen öğrencilere destek sözü verdi. Programda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.

Atatürk Üniversitesi'ndeki program öncesi tarihi Taşhan'da Oltutaşı imalatçılarını ziyaret eden Bakan Kacır, esnafla sohbet etti. Esnaflardan birisi Bakan Kacır'a Oltutaşı tespih hediye etti. Bakan Kacır, kendi kullandığı Togg ile geldiği gençlerle buluşma programında ise tüm işlerde Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını her zaman kalbinde gördüklerini söyleyerek, "Gençler hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sizleri Milli Teknoloji hamlemizin sahibi olarak görüyoruz. Türk gençliği kendini milli savunma sanayiinde, sivil havacılıkta ispat etti. Bütün dünyaya Türk gençleri neleri başarabileceklerini güçlü şekilde gösterdiler. Biz 20'nci yüzyılda bir havacılık ülkesi maalesef değildik, aslında olabilir miydik olabilirdik. Ama bu alanda yapılan çalışmaların her biri kesintiye uğradı, engellendi. Türk gençleri Gökbey'i, Kızılelma'yı, Kaan'ı üretti, gökyüzüne Türk'ün imzasını attı. İsimlerini saydığımız uçak isimleri her biri yüksek teknoloji sistemi ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzünde buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok" diye konuştu.

"20 yılda uzay teknolojilerinde önemli mesafe aldık"

Gençlerin önlerinin açıldığında ne kadar büyük işler başarabildiğini hep birlikte gördüklerini vurgulayan Bakan Kacır, "İşte bu inançla bizim her daim birinci önceliğimiz sizin yanınızda olmak. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve biz arzu ediyoruz ki, havacılıkta nasıl başarılı olmuşsak uzay biliminde de benzer bir başarı elde edelim. Uzay da en az savunma sanayi kadar stratejik bir alan. Önce 2018 yılının sonunda Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk ve 2021 yılının başında da 2030 için 10 büyük hedef ve Milli Uzay Programımızı dünyaya ilan ettik. Biz 20 yılda uzay teknolojilerinde önemli bir kabiliyet kazandık. 20 yıl önce görüntüleme uydularında ortak üretimle yola çıktık. Bilsat uydusunda üretim faaliyetlerine dahil olduk. Daha sonra Rasat görüntüleme uydusunu yerli olarak ürettik. Daha sonra Göktürk görüntüleme uydusunu yerli olarak ürettik ve nihayetinde görüntüleme uydularının bütün alt sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirme kabiliyeti edindik" dedi.

"Uzay alanında da var olacağız"

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ise yaptığı konuşmada, "Görev sonrası Erzurum'daki gençlerimizle bir araya gelmek lütuf değil, önemli bir sorumluluktur. Sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetimizin güçlü kararı ve iradesiyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmiş olduğumuz, daha önce adım atmadığımız bir alandaki başarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur ve mutluluk halihazırda ülkemizin hedef koyduğu 10 tane büyük stratejik hedeflerin bir tanesi. Devletimizin, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında koymuş olduğu irade ile artık benim gibi hayalinin sınırını gökyüzü ile limitleyen ve sadece gökyüzünde uçan uçakları kendine hedef alan bir milletin çocukları değilsiniz. İlim neredeyse gidip oradan alacağız. Bu ilim alanı uzaya taşındı, uzay alanında da var olacağız. Deneyimlerimizi, bilim insanlarımızın kendi laboratuvarlarında, kendi çalışma ortamlarında şehir şehir gezerek, Türkiye'ye gelip burada çalışma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Bakan Kacır ve Alper Gezeravcı, sahneye çıkarak davetlilerle birlikte özçekim yaptı. - ERZURUM