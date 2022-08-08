Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz - Son Dakika
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Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz

08.08.2022 13:49
Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılarak, "Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. TEKNOFEST ateşi bu ülkede hiçbir zaman dinmeyecek" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılarak, " Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. TEKNOFEST ateşi bu ülkede hiçbir zaman dinmeyecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında roket yarışması programına katıldı. Festivaldeki stantları gezip, öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Bakan Varank, TEKNOFEST'in önemine değindi. Festivale katılım talebinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Burada gençlerimiz çok farklı kategorilerde, geleceğin teknolojilerinde, kendi takımlarını kurarak yarışıyorlar. Biz TEKNOFEST'e başladığımızda 14 farklı kategoride bulunan yarışmalar düzenliyorduk. O zamanlar 5 bin civarında takım yarışmalara katılıyordu. Bu sene geldiğimiz noktada, 2022 yılında tüm TEKNOFEST Karadeniz'de 5 binden fazla, hatta daha da fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı bizim yarışmalarımıza başvurdu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar yapılıyor. Bundan önce Ordu'daydık, Giresun'daydık, Trabzon'daydık. İşte bugün Aksaray'dayız. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmalarıyla heyecan oluşturmaya çalışıyoruz."Bakan Varank, TEKNOFEST'in değerine dikkat çekerek, "Bugün burada liseden, üniversiteden gelmiş öğrencilerimiz kendi geliştirdikleri roketleri yarıştırıyorlar. Farklı kategorilerde uzay teknolojilerinde ve savunma sanayisinde çok büyük anlam ifade eden roketlerini geliştirip, burada yarışmalarda kendi becerilerini sergilemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan gerçekten memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, beraber nasıl bir çalışma yapabiliriz, nasıl takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz diye takımlarını, roketlerini tasarlayıp üretip burada Roketsan'ın destekleriyle bu yarışları yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik" diye konuştu.'EN ÖNEMLİ YATIRIM, İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR'Bakan Varank, "Biz en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde bir iktidar olarak 20 yıldır Türkiye'yi teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz. Bu manada da bu yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok memnun ediyor. Daha önce bu yarışmalara katılmış gençlerimiz şu anda Roketsan'da Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerde çalışıyorlar. Daha önce bilişim vadisinde robot taksi, otonom araç yarışmaları düzenledik. O yarışmalarda çalışan arkadaşlarımız bugün Türkiye'nin en önemli otomotiv firmalarında istihdam ediliyorlar. Biraz önce bir takımımızla konuştuk. Pamukkale'den arkadaşlarımız daha önce bu yarışmalarda yarışmışlar. Ama şu anda kendi şirketlerini kurmuşlar. Kendi girişimleriyle bu alanda, firmalarıyla Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu şuuru, bu bilinci, bu coşkuyu devam ettireceğiz. TEKNOFEST ateşi bu ülkede hiçbir zaman dinmeyecek" dedi.


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Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz' Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz'
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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