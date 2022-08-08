Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuz Gölü 'nde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında roket yarışması programına katıldı. Festivaldeki stantları gezip, öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Bakan Varank, TEKNOFEST'in önemine değindi. Festivale katılım talebinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Aksaray 'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılarak, " Türkiye 'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. TEKNOFEST ateşi bu ülkede hiçbir zaman dinmeyecek" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

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