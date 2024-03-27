Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor - Son Dakika
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Politika

Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor

Sancaktepe\'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor

Yerel Seçimler için vatandaşlar önümüzdeki Pazar günü sandığa giderek, Mahalli İdareler seçimlerinde yaşadıkları il ve ilçelerin Belediye Başkanını seçecek. Seçime artık günler kala Sandıklar kurulmadan önce kampanyalarda sona gelinirken anketler de art arda açıklanıyor.

27.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:38
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Seçim sonucunun en çok merak edildiği İstanbul'da ilçe belediyeleri de büyük önem taşıyor. Son güne kadar aralıksız devam eden çalışmalarda adaylar kendilerine oy istiyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı olarak seçilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yeni dönemde tekrar aday gösterildi. Yapılan ankette ise Döğücü'nün yüzde 45,7 ile seçimi kazandığı görüldü.

Sancaktepede Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor

BAŞKAN DÖĞÜCÜ'NÜN PERFORMANSI ANKETLERE YANSIDI

Görev süresi boyunca hayata geçirdiği 268 proje ile ilçe halkının takdirini almaya devam eden Şeyma Döğücü'nün 5 yıllık performansı ve başarısı anketlere de yansımaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara en yakın oy oranlarını tahmin eden Sonar ve Ada Araştırma firmasının yaptığı ankette Şeyma Döğücü en yakın rakibi CHP'li Alper Yeğin'in 2,3 puan önünde görünüyor.

Sancaktepe'de Ak Parti adayı Döğücü, en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor

CHP'Lİ RAKİBİNE 2,3 PUAN FARK ATTI

Ada Araştırma'nın Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmasında Mevcut Belediye Başkanı Şeyma Döğücü % 45,7 oy alırken, CHP Adayı Alper Yeğin ise % 43,4 oy alıyor.

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor - Son Dakika
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