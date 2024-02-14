Sancaktepe\'de Başkan Şeyma Döğücü\'den evlilik destek paketi

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14 Şubat Çarşamba günü Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirilen organizasyonda Başkan Şeyma Döğücü, 14 çiftin nikahını kıyarak yeni evlenen çiftlere hediyelerini takdim etti ve ikinci dönemin ilk sözü olan "Sancaktepe Evlilik Destek Paketi" vaadini açıkladı.

"SANCAKTEPE'DE YUVALARINI KURAN ÇİFTLERİMİZİN HER DAİM DESTEKÇİSİYİZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gerçekleştirilen organizasyonda 5 yılda Sancaktepeli ailelerin huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşamaları için hayata geçirdikleri 268 projenin gururunu yaşadıklarının altını çizerek; yeni dönemin de ilk sözünü yine aile kurumunu güçlendirecek bir adımla başlatmak istediklerini ve Sancaktepe'de yuvalarını kuran çiftlerin her daim destekçisi olacaklarını, aktardı.

İkinci dönemin ilk sözü Sancaktepe Evlilik Paketi'nin, başvuru şartlarını sağlayan her Sancaktepeli yeni evlenecek çifte destek mahiyetinde verileceğini ve paketin içerisinde 1 adet çamaşır makinesi, Sancaktepe Kadın Meslek Edindirme Kursları'ndaki (SAKA) kadınların el emeği göz nuru ürünlerinden hazırladıkları ev tekstil çeyiz paketini ve kahvenin kırk yıllık hatırına binaen 1 adet kahve makinesini kapsadığını, belirtti.

Organizasyonda nikahları kıyılan ve hediye takdimleri gerçekleştirilen 14 çift, Başkan Döğücü'ye teşekkürlerini sundular.