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Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti - Son Dakika

Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti

13.01.2022 14:43
Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti

HDP'li Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lıyla çektirdiği fotoğraflara değinen Sancar, "AK Parti iktidarının teşvikiyle on binlerce insan PKK üyesi yakınların görme imkânını elde etmişlerdi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak tartışmalarından tarikat yurtlarına, Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'ye yönelik kapatma davasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a ilişkin açıklamalarına kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.

SANCAR: BU RİYAKARLIKTIR

Diken'den Altan Sancar'ın sorularını yanıtlayan Sancar, Semra Güzel'in bir PKK'lı ile fotoğrafları hakkında, "Semra Güzel arkadaşımız konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın insani, siyasi boyutları var. Bu fotoğraflar 2014 yılında çekilmiştir; ki o dönemde çözüm süreci devam etmektedir. Süreç devam ederken bizatihi AK Parti iktidarının teşvikiyle binlerce, on binlerce insan PKK üyesi çocuklarını, yakınlarını, sevdiklerini görme imkanını elde etmişlerdi. Bunun altyapısını da yolunu da hazırlayan taraflardan en önemlisi iktidarın kendisiydi. Aileler için görüşme çadırlarının kurulduğu bir dönemden söz ediyoruz. Bunun Kandil çevresinde de yapıldığını herkes basit bir araştırmayla ortaya çıkarabilir. Sadece Kandil'de değil, Türkiye'de de aynısı yapıldı. Böyle bir döneme ait fotoğrafların, üstelik hikâyesi gayet insani ve samimi bir şekilde anlatılmışken, HDP'ye karşı bir operasyon malzemesi yapılması açık bir riyakârlıktır" ifadesini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Sancar, HDP'nin Millet İttifakı'nda olup olmayacağına yönelik soruya ise, "Parlamento seçimleri için böyle bir ittifakta yer almamızın gereği de faydası da isabeti de yok. Yani bizim ilkelerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde böyle bir ittifakta yer almayı doğru bulmuyoruz. Bunu da çeşitli vesilelerle defalarca açıkladık" yanıtını verdi.

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Mithat Sancar, Çözüm Süreci, Kandil Dağı, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti - Son Dakika
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