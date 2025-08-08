Sanders\'dan Biden ve Trump\'a Eleştiri

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Eski ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki savaşta İsrail'i desteklemekle yanlış yaptı. Trump ise şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor. ABD halkı, çocukların aç bırakılması için milyarlarca dolar vergi ödemeye devam etmek istemiyor" dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin İsrail'e yönelik desteklerine bir kez daha karşı çıktı. Açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Sanders, "Biden, Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'i desteklemekle yanlış yaptı. Trump ise şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor. ABD halkı, çocukların aç bırakılması için milyarlarca dolar vergi ödemeye devam etmek istemiyor. Netanyahu'nun savaş makinesi için bir kuruş dahi verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Sanders daha önceki açıklamalarında da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlileri işaret ederek, ABD'nin İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmaması gerektiğini belirtmişti. Sanders ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz Temmuz ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında da, "Netanyahu modern tarihin canavarlarından biri olarak anılacak bir savaş suçlusu" demişti. - WASHINGTON