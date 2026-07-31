Sangarios Köprüsü Restore Edildi

TARİHİ SANGARİOS (JUSTİNİANUS) KÖPRÜSÜ RESTORE EDİLİP AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı Ayasofya ile aynı döneme denk gelen 1500 yıllık tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü'nün, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinin ardından düzenlenen açılış törenine katıldı. Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz hazine olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Antik adı Sangarios olan Sakarya Nehri'nin kenarında yükselen bu kadim yapı da asırlardır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bugün burada, Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminde, milattan sonra 558-562 yılları arasında inşa edilen tarihi Sangarios Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesi mümkün değildir. Bu topraklarda iz bırakan her medeniyet; ister Hitit ister Roma ister Selçuklu ister Osmanlı olsun hepimizin ortak geçmişidir. Hepsi kıymetlidir hepsini korumak ve yüceltmek, bu vatanın evlatları olarak önemli bir görevimizdir" dedi.

'40 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYON ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Bugüne kadar 528 tarihi köprünün restorasyonunu tamamlayarak kültür mirasına kazandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Sangarios Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel ve en anlamlı örneklerinden biri oldu. Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan Çark Deresi üzerinde yer alan Sangarios Köprüsü, Erken Bizans Dönemi'nin Anadolu'daki en görkemli anıtsal yapılarından biridir. 370 metre uzunluğu, 10 metreye yaklaşan genişliği ki gerçekten bu kategoride çok önemli bir genişliktir ve 12 kemeri ile tamamen kireç taşından inşa edilmiş bu görkemli yapı İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilmiştir. Elbette asırlar boyunca deprem ve sel gibi doğal etkenlerin ve zamanın da aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan bu çevreye, çevresi alüvyonlarla kısmen gömülen, Ayasofya ile yaşıt olan bu 1500 yıllık köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ele aldık, ayağa kaldırdık. Suyun akışını yönlendirmek ve köprü ayaklarının zarar görmesini önlemek için selyaranlar inşa ettik. Köprü döşemesi üzerinde seyir alanları oluşturduk. Köprümüzün taş ayaklarını ve kemerlerini özgün dokusunu koruyarak titizlikle onardık. Batısındaki giriş kapısı kalıntısıyla birlikte diğer han, hamam ve sarnıç yapısı gibi tarihi gezinti alanları ve modern ama tarihi kimliğe uygun aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık. Turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık" diye konuştu.

'AKYAZI- ANKARA ARASINA ORTA ANADOLU OTOYOLU'NU PLANLIYORUZ'

Bölgede Kaynarca-Karasu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun, Hanlı Kavşağı-Mekece Yolu, Şehir Hastanesi gibi 7 kara yolu projesine de devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Özellikle Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlaması bakımından çok önemli bir projedir. 58,1 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 km'lik kesimi tamamladık. Kalan 4,1 km'lik bölümde çalışmalara devam ediyoruz. Yine gündemimizde olan Orta Anadolu Otoyolu projesi de mevcut. Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Bölgedeki sanayicilerimizin de talepleriyle limanımıza demir yolu entegrasyonunu sağlamak üzere 65 km uzunluğundaki Adapazarı-Karasu demir yolu hattımızın yer teslimini yaparak çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, açılışın ardından yapımda emeği geçen işçiler ve protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Ali Sencer ARSLAN-Serhat YILMAZ/SAKARYA,