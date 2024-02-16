Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toplumun her kesimi ile bir araya gelerek taleplerin çözümü için fikir alışverişinde bulunuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, oto galericiler sitesini ziyaret etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte oto galericiler sitesini ziyaret eden Beyazgül, esnafların talep ve önerilerini dinledi.
Beyazgül, oto galericiler sitesi ziyaretinde kentte yapılan çalışmaları aktardı. Beyazgül, desteklerinden dolayı dernek Başkanı Mustafa Doğanlar ve Kooperatif Başkanı Mehmet Yaşar Bozkurt ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Beyazgül, daha sonra TÜRK-İŞ Sendikası Başkanı Erol Düzme ve Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Beyazgül, sendika üyelerine kentte yapılan çalışmaları aktardı.
Büyükşehir Belediyesinde büyük bir tasarruf sağladıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa ve halkımız için bu dönem çok çalıştık. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kendi ekipmanlarımızla yaptığımız çalışmalarla tasarruf sağladık. Kendi asfaltını üreten bir belediye olduk. İlaçlamayı kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Çok sayıda araç ve ekipman alımı yaparak ihaleyi ortadan kaldırdık. Gübre ve yedek parçamızı kendimiz üretiyoruz. Belediyemizde ihaleyi kaldırdık. Bunlar bize büyük tasarruf sağlıyor" dedi.
Beyazgül, daha sonra Urfa İnisiyatif üyeleri tarafından düzenlenen buluşmaya katıldı. Beyazgül, buradaki konuşmasında ise, "Zincirler vurulmuş bir Ayasofya'yı açan bir liderin arkasındayız. Seçime geldik. Birçok polemikler yapıldı ve 31 Mart akşamı göreceksiniz hezimete uğrayacaklar. Türkiye'de ilk 10 belediye arasındayız. Burada tek bir duruş var oda Allah'ın izniyle 31 Mart'ın sonucu mutlak AK Parti olacaktır. Oyunları bozun ve bu oyunları bozmamız lazım. 31 Mart akşamı büyük bir sevinç yaşayacağız. Bu memlekette biz bizeyiz her şeyi çok iyi görüyoruz ve birlikte de çözeceğiz" diye konuştu.
Urfa İnisiyatifi sorumlusu Ali Acar ise Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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