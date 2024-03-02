Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş\'ye bağlı personellerin maaşlarına zam yapıldı

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş'ye bağlı belediye personellerinin maaşları 14 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Personeller zam sevincini halay çekerek kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş, bünyesinde çalışan personellerin maaşlarına zam yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, zam müjdesini personel buluşmasında açıkladı. Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda düzenlenen personel buluşmasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve personeller katıldı. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Beyazgül, BEL-SUN A.Ş. bünyesinde görev yapan personellerin maaşlarının 14 bin liradan 30 bin liraya çıkartıldığını açıklamasıyla salonda büyük bir sevinç yaşandı. Beyazgül, personellerin promosyona da dahil edildiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Yetkili sendika arasında yaptığımız sözleşme işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. 14 bin lira olan maaşları 30 bine çıkardık. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. Aradaki farkı da ödeyeceğiz. Sizler, bizim kardeşlerimizsiniz, belediye bünyesinde hayırlı işlere imza atıyoruz. İşçi kardeşlerimi gördüğüm zaman seviniyorum. Eğer bu kentte bu eserler varsa, bu eserlerin asıl sahibi işçi kardeşlerimizdir. Ben ne kimseyi ayrıştırdım. Ben ne kimseyi kutuplaştırdım. Ne kimseye baskı kurdum ne de kimseye kibirli davrandım. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bu güne kadar yaptığımız güzel işlerin temelinde sizlerin, ailelerinizin ve çocuklarınızın duası var. Promosyona da aynı şekilde dahil edildiniz" ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ise yapılan zamdan dolayı işçiler adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA