Şanlıurfa'da afetlere hazırlık semineri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da afetlere hazırlık semineri

Şanlıurfa\'da afetlere hazırlık semineri
25.07.2025 11:59  Güncelleme: 12:01
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisinin birlikte düzenlemiş olduğu "Afetlere Dayanıklı Şehirler ve muhtemel Afetlere Hazırlık" semineri yoğun katılımla 11 Nisan Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisinin birlikte düzenlemiş olduğu "Afetlere Dayanıklı Şehirler ve muhtemel Afetlere Hazırlık" semineri yoğun katılımla 11 Nisan Kültür Merkezinde gerçekleşti. Seminere katılan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Kadim şehir Şanlıurfa'nın geleceğini daha güvenli, daha dirençli ve daha bilinçli kılmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği seminer 6 Şubat depremlerinde ve 15 Mart 2023 tarihinde Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşların anısına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Deprem ve Sel görüntülerinden oluşan video gösteriminin de sahneye yansıtıldığı programa katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı da gözlenirken seminer kapsamında uzman isimler depreme dayanıklı şehirler konusunda bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar.

"Sergilediğimiz birliktelik ruhu tüm dünyaya örnek oldu"

Şanlıurfa'nın geleceğini daha güvenli, daha dirençli ve daha bilinçli kılma iradesiyle bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Gülpınar, "Çünkü artık çok iyi biliyoruz ki, afetler sadece doğanın bize hatırlattığı bir gerçeklik değil, aynı zamanda insan eliyle eksik bırakılmış tedbirlerin, zamanında verilmeyen kararların ve yeterince kurulmamış iş birliklerinin sonucudur. ve ne yazık ki biz bunu yaşayarak gördük. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremler, yalnızca bir bölgeyi değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Milletçe canlarımızı yitirdik, yüreklerimiz dağlandı. Ancak bir şeyi de önemle belirtmek isterim ki, milletimiz, bu büyük felakette yardımlaşmanın, dayanışmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini sergiledi. Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla sahadaydı. Devletimizin kararlı ve hızlı müdahalesi, yerel yönetimlerin omuz omuza verdiği çaba, sivil toplumun seferberliği ve en önemlisi, milletimizin sergilediği fedakarlık, ilk andan itibaren gösterilen bu birliktelik ruhu, sadece bize değil tüm dünyaya örnek oldu" sözlerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle afet işleri daire başkanlığını kurduk"

Şanlıurfa'nın da 6 Şubat depremlerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Başkan Gülpınar, "Şanlıurfa olarak biz de o büyük felaketten etkilenen iller arasında yer aldık. Yüzlerce yapımız ağır hasar aldı, çok kıymetli vatandaşlarımızı kaybettik. Henüz bu acının izleri silinmemişken, 15 Mart 2023 tarihinde yaşadığımız sel felaketi, bizlere bir kez daha gösterdi ki afetler birbirini beklemiyor. Dolayısıyla bizim hazırlığımız da geçici değil, sürekli ve bütüncül olmak zorunda. İşte tam da bu düşünceyle, göreve geldiğimiz ilk aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afet İşleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Çünkü bu mesele, bizim için sadece bir idari birim değil, bir zihniyet değişiminin adımıydı. Kurumsal refleksi güçlendirmeden, altyapıyı ne kadar büyütürseniz büyütün, eksik kalırsınız. Biz bu şehirde, depremle sınandık, sel ile sınandık. Canımız yandı, yüreğimiz sarsıldı. Ben bu vesileyle, o asrın felaketinde ahirete göçen tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ama şunu da gördük, hazırlıklı olmanın, tedbiri elden bırakmamanın, insanı öncelemenin ne kadar hayati olduğunu hep birlikte fark ettik. Bunun yanında, Afet öncesinden başlayarak, Tatbikatlarla, teknik eğitimlerle ve bilinçlendirme çalışmalarıyla süreci yönetiyor, Afet sonrası ise arama-kurtarma, lojistik destek ve sosyal iyileştirme mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Kısacası, biz işi baştan tutuyoruz Ama şunu da çok iyi biliyoruz, hiçbir şehir, hiçbir belediye, hiçbir kurum, bu mücadeleyi tek başına veremez. Bu nedenle biz, ulusal iş birliklerini olduğu kadar, uluslararası dayanışmayı da çok önemsiyoruz" dedi.

"Afetlerle mücadele ortak bir insanlık meselesidir"

JICA'nın sadece bilgi ve tecrübesini değil, aynı zamanda dostluğunu, dayanışmasını ve insan odaklı yaklaşımını da bizimle paylaşan bir paydaş olduğunun altını çizen Başkan Gülpınar, "Çünkü afetlerle mücadele sadece yerel bir gündem değil, aynı zamanda küresel bir sorumluluk ve ortak bir insanlık meselesidir. Bu tür platformlar, yalnızca teknik bilgi alışverişi değil, aynı zamanda ortak gelecek için kurulan güçlü köprülerdir. Bu vesileyle, Başta, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Bay Daisuke WATANABE ve kıymetli ekibine, bugün burada bizi yalnız bırakmayarak programımıza iştirak eden tüm kıymetli misafirlerimize şahsım ve şehrim adına, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Afetlere dayanıklı şehirler, Sadece sağlam binalar, yüksek duvarlar, yeni araçlar demek değildir. Afetlere dayanıklı şehirler, bilgiyi sahiplenen, kurumları hazırlıklı, insanı bilinçli şehirlerdir. ve biz bu anlayışla yol alıyoruz. Şanlıurfa, geçmişin hafızasına yaslanarak, geleceği daha güçlü, daha sağlam, daha güvenli inşa edecek bir iradeye sahiptir. Yeter ki bu iradeyi diri tutalım, bu ortak aklı büyütelim" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı da seminerde bir konuşma yaparak dirençli şehirlere sahip olmanın afetlerde ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet dileyerek afetlerden etkilenen şehirlere dokunmaya, destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

JICA Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Atar, JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Danışmanı ve Türk Japon Vakfı ikinci Başkanı Doç. Dr. Emin Özdamar ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Yunus Vuran da birer konuşma yaparak yürütülen çalışmalar hakkında seminere katılanlara bilgiler aktardılar. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa'da afetlere hazırlık semineri - Son Dakika

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