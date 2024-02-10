Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti

Şanlıurfa\'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti

Yerel seçimlere sayılı günler kala Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri toplu olarak istifa etti. İstifa eden üyeler, detayları pazartesi günü yapacakları basın açıklamasında paylaşacaklarını duyurdu.

10.02.2024 20:35
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Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kollarının toplu istifasıyla sarsıldı. Teşkilat mensupları yaptıkları açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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