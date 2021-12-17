Üye Girişi
Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı - Son Dakika

Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı

17.12.2021 17:01

Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışıŞANLIURFA Öz İplik İş Sendikası'nın Şanlıurfa Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve işçilerin davul, zurna eşliğinde halay çekmesiyle açıldı.

Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı

ŞANLIURFA Öz İplik İş Sendikası'nın Şanlıurfa Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve işçilerin davul, zurna eşliğinde halay çekmesiyle açıldı.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası 20'nci şubesini Şanlıurfa'da açtı. Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen açılışa, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa İl Başkanı Veli Belet, Hak-İş Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa 2 No'lu Şube Başkanı Bozan İzol, Öz İplik İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile Öz İplik İş Sendikasının dört bir yanından gelen şube, bölge, il, ilçe başkanları ve işçiler katıldı. Okunan duanın ardından açılış merasimine geçildi.

Davul, zurna eşliğinde yönetim ve işçilerin halay çektiği açılış sonrası açıklamada bulunan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, işçilerin dertlerini, sıkıntılarını aştıkları il başkanlığında dinlemeye hazır olduklarını söyledi. Genel Başkanı Rafi Ay, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, değerli emekçiler ve emek dostları bugün Öz İplik İş Sendikası'nın Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını yapıyoruz. Bir işçi hareketi olan Öz İplik İş Sendikası'nın 20'nci şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok kıymetlidir. Şanlıurfa bizim için çok kıymetlidir. Niye çok kıymetli, çünkü Şanlıurfa tekstilin parlayan yıldızıdır. Daha önce pamukla anılan Şanlıurfa artık tekstil üretimi ile anılmaya başlandı. Yaklaşık 200 tekstil fabrikasının olduğu Şanlıurfa'da biz de bir şube açmanın gururunu yaşıyoruz. Burası Urfa'da yaşayan tüm tekstil işçilerini evidir. Sendikamızın üyesi olsun, olmasın ya da tekstil sektöründe çalışsın, çalışmasın tüm emekçilerin evidir. Tüm işçileri muhakkak sendikamıza bekliyoruz. Biz burada onların sorunlarını konuşmaya, onların dertlerini dinlemeye hazırız" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Veli Belet ise "Bugün burada açtığımız il başkanlığımızın çatısı altında tüm işçilerimizin sorunlarını dinlemeye hazırız. İşçilerimizin yanındayız, arkalarındayız. Tüm işçilerimizi il başkanlığımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı

Hizmet İş Sendikası, Şanlıurfa, Hak İş, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
17:32 3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu
17:31 Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!
17:14 Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı
17:08 Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı
16:58 Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
16:45 Son dakika! Benzin, motorin ve oto gaza üçlü zam
16:43 Son dakika! Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi
Oğlunun düğününe gidemedi, sahte alkolden yaşamını yitirdi Oğlunun düğününe gidemedi, sahte alkolden yaşamını yitirdi         
18:21
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 18:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da davullu zurnalı işçi sendikası açılışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement