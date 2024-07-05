Şanlıurfa'da sulama birliği çiftçilerden kullanılmayan suyun parasını istiyor - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'da sulama birliği çiftçilerden kullanılmayan suyun parasını istiyor

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da sulama birliğinin çiftçilerden kullanmadığı suyun parasını istediğini söyledi. Şenyaşar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın bütün ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandığını ve çiftçilerin ektiği ürünlerin kuruduğunu belirtti. Şenyaşar, sulama birliğinin çiftçilerden sulama parası adı altında haraç istediğini savundu ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti. Ayrıca, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Türkiye'deki tarım arazilerinin çölleşme riski altında olduğunu ve tarıma yatırım yapılması çağrısında bulundu.

05.07.2024 15:05
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??? DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da sulama birliğinin çiftçilerden kullanmadığı suyun parasını istediğini söyledi.

Şenyaşar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın bütün ilçelerinde saatlerce hatta günlerce elektrik kesintisi yaşandığını dile getirdi.

Siverek'te tarımsal sulamanın elektriğe bağlı yapıldığını ifade eden Şenyaşar, elektrik kesintisi dolayısıyla çiftçilerin ektiği ürünlerin kuruduğunu kaydetti.

"Şanlıurfa'da sulama birliği çiftçilerden sulama parası adı altında haraç istiyor." diyen Şenyaşar, çiftçilerin bu yıl sulama kullanmamasına rağmen bu ödemelerin kendilerinden talep edildiğini savundu. Bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirten Şenyaşar, bakanlığın konuyla ilgilendiğini söyledi.

"Tarım arazileri çölleşme riski altında"

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, 21. yüzyılın "tarım ve gıda yüzyılı" olduğunu ifade etti.

Sanayileştirme adına tarımın hep ikinci planda tutulduğunu dile getiren Çiftyürek, "Türkiye şu anda tarımda, tarımsal ihracatta geri noktada. İktidara, 21. yüzyılda tarımı esas alarak yatırım yapması, tarıma dönmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Çiftyürek, Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzde 50'sinin orta, yüzde 23'ünün yüksek düzeyde çölleşme riski altında olduğunu belirterek, "Eğer bunun tedbiri alınmazsa, tarımsal arazinin çölleşme riskinin önü kesilmezse, GAP'ta yapay sulamanın yarattığı sorunlar hızla gidilmezse, çok büyük bir gıda krizi yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da sulama birliği çiftçilerden kullanılmayan suyun parasını istiyor - Son Dakika

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