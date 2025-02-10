Şara'dan Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Şara'dan Trump'a Gazze Tepkisi

Şara\'dan Trump\'a Gazze Tepkisi

Suriye Devlet Başkanı Şara, Trump'ın Gazze planını eleştirerek, toprakları terk etmeyi reddettiler.

10.02.2025 20:20
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına değinerek, "Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyanın tepkisini çeken Gazze planına değindi. Eş-Şara, Trump'ın şu ana kadar olumlu mesajlar verdiğini belirterek, özellikle Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmesi halinde küresel çatışmaları durdurmada kilit bir oyuncu olabileceğini söyledi. Trump hakkındaki düşüncelerini dile getiren Eş-Şara, "İç politikaya ve ABD ekonomisini canlandırmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, son 20 yılda oldukça fazla istikrarsızlığın yaşandığı Orta Doğu'da barışın inşasıyla da ilgileniyor. Bu umut verici bir başlangıç" dedi.

"İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler"

Trump'ın tepki çeken Gazze planına değinen Eş-Şara, "Hiçbir gücün insanları topraklarından sürebileceğine inanmıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında. İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler. Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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