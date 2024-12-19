Sarıgül: Bütçe Erzincan'ın Sorunlarına Çare Olmuyor

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de görüşmeleri devam eden 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, Erzincan'ın dertlerine derman olamayacağını söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinin, halkın yüzünü güldüremeyeceğini ileri sürdü.

Bütçeyi, "faiz ve borç bütçesi" olarak nitelendiren Sarıgül, "Bütçeden Erzincan'ın hiçbir derdine derman yok. Ülkemizde ve Erzincan'da şu an tekstil sektörü kan ağlıyor. Üretim, Mısır'a kayıyor, işveren ve işçi dertli. Bu bütçenin, tekstilcinin sorununa çare olması lazım. Sorunu çözemezseniz, can Erzincan başta olmak üzere binlerce atölyede çalışan arkadaşımız işsiz kalacak." dedi.

CHP'li Sarıgül, Erzincan'daki hastanelerde doktor ve cihaz eksiklikleri bulunduğunu, okullarda eksiklikler olduğunu, memurun, esnafın ve çiftçinin borç içinde yaşadığını, ama buna karşın bütçenin bu sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalacağını savundu.