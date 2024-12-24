Sarıgül'den 10. Yargı Paketi'ne Af Talebi

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılında TBMM'ye sunulması öngörülen 10. Yargı Paketi'nde afla ilgili düzenlemelerin mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının, ülke sorunlarına çözüm bulunması açısından verimli bir yıl olmadığını savundu.

AK Parti'nin son yerel seçimlerde, "vatandaşların feryadını duymadığı için büyük oy kaybı yaşadığını" öne süren Sarıgül, "2024 yılında halkımızın beklediği yasaların büyük bir bölümü çıkarılmadı. Geçen yıla nasıl girdiysek 2025 yılına da maalesef aynı sorunlarla giriyoruz. 2002'den beri ülkeyi yöneten AK Parti iktidarları sorunları çözmek yerine sorunları ertelediler, bataklığı kurutmak yerine ilaç sıkmayı tercih ettiler. 2 bin 754 kanun çıkardılar ama sorunları çözecek bir tane yapısal reform yapmadılar. Bu nedenle Türkiye yüksek enflasyon, borç, faiz, her geçen gün artan yoksulluk, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve işsizlik girdabından bir türlü çıkamadı." ifadelerini kullandı.

Toplumda büyük bir af beklentisi olduğunu dile getiren Sarıgül, 2025 yılında Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'nde mutlaka afla ilgili düzenlemelerin de yer alması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, yeni yılın kavganın değil barışın yılı olmasını; Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.