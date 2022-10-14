SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
Üye Girişi

SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI

14.10.2022 14:38

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'de cezaevi önünden 'genel af' çağrısı yaparak, "Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68'inci cezaevinin önündeyim.

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'de cezaevi önünden 'genel af' çağrısı yaparak, "Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68'inci cezaevinin önündeyim. 6,5 milyon mülteciyi bağrına basan benim cennet vatanım, 250 binin üzerinde olan kader mahkumuna da şefkat, vicdan ve merhamet elini uzatacağına inanıyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere Osmaniye'ye geldi. Toprakkkale gişelerinde karşılanan Sarıgül, T Tipi Kapalı Cezaevi önünde değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, cezaevi önünde bekleyen mahkum yakınları ile bir süre sohbet etti.

'KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE KADER MAHKUMU VAR'

Sarıgül, 9 Nisan'da Türkiye Değişim Partisi olarak bir af çağrısında bulunduklarını ve bu taleplerinin siyasi olmadığını, tamamen vicdani olduğunu kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar ve gözden kaçan bazı konuların olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kapasitenin çok çok üzerinde kader mahkumları bulunmakta. Özellikle ekonomik şartlar, pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız çeklerini, senetlerini ne yazık ki ödeyemediler, kader mahkumu durumuna düştüler. Ekonomik şartların kötü olması münasebetiyle agresif davranışlar oldu, maalesef arzu edilmeyen konular gündeme geldi. Toplumda büyük bir stres birikti ve böyle olunca da kader mahkumlarımızın sayısı alabildiğine arttı. Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen hayatla buluşmayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan, anne baba özlemiyle, hasretiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZ ŞEFKATLİ, MERHAMETLİDİR'

Af çağrılarına bütün siyasi partilerin olumlu bir şekilde yaklaşacağını umduğunu belirten Mustafa Sarıgül, "Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin af konusundaki girişimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktadaki söylemleri bizim için son derece değerlidir. Özellikle adalet bakanımızın 'kader mahkumlarıyla yakinen ilgilenmemiz gerekir' demesi bizim için son derece değerlidir. Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68'inci cezaevinin önündeyim. 6,5 milyon mülteciyi bağrına basan benim cennet vatanım 250 binin üzerinde olan kader mahkumuna da şefkat, vicdan ve merhamet elini uzatacağına inanıyorum" diye konuştu. Mustafa Sarıgül, daha sonra İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerindeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. (DHA)

YORUMLAR
500
Osmaniye haberi... Sarıgül, Osmaniye'den af çağrısında bulundu Osmaniye haberi... Sarıgül, Osmaniye'den af çağrısında bulundu Sarıgül: 'TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz' Sarıgül: 'TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz'
Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
21:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement