SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'de cezaevi önünden 'genel af' çağrısı yaparak, "Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68'inci cezaevinin önündeyim. 6,5 milyon mülteciyi bağrına basan benim cennet vatanım, 250 binin üzerinde olan kader mahkumuna da şefkat, vicdan ve merhamet elini uzatacağına inanıyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere Osmaniye'ye geldi. Toprakkkale gişelerinde karşılanan Sarıgül, T Tipi Kapalı Cezaevi önünde değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, cezaevi önünde bekleyen mahkum yakınları ile bir süre sohbet etti.

'KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE KADER MAHKUMU VAR'

Sarıgül, 9 Nisan'da Türkiye Değişim Partisi olarak bir af çağrısında bulunduklarını ve bu taleplerinin siyasi olmadığını, tamamen vicdani olduğunu kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar ve gözden kaçan bazı konuların olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kapasitenin çok çok üzerinde kader mahkumları bulunmakta. Özellikle ekonomik şartlar, pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız çeklerini, senetlerini ne yazık ki ödeyemediler, kader mahkumu durumuna düştüler. Ekonomik şartların kötü olması münasebetiyle agresif davranışlar oldu, maalesef arzu edilmeyen konular gündeme geldi. Toplumda büyük bir stres birikti ve böyle olunca da kader mahkumlarımızın sayısı alabildiğine arttı. Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen hayatla buluşmayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan, anne baba özlemiyle, hasretiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZ ŞEFKATLİ, MERHAMETLİDİR'

Af çağrılarına bütün siyasi partilerin olumlu bir şekilde yaklaşacağını umduğunu belirten Mustafa Sarıgül, "Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin af konusundaki girişimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktadaki söylemleri bizim için son derece değerlidir. Özellikle adalet bakanımızın 'kader mahkumlarıyla yakinen ilgilenmemiz gerekir' demesi bizim için son derece değerlidir. Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68'inci cezaevinin önündeyim. 6,5 milyon mülteciyi bağrına basan benim cennet vatanım 250 binin üzerinde olan kader mahkumuna da şefkat, vicdan ve merhamet elini uzatacağına inanıyorum" diye konuştu. Mustafa Sarıgül, daha sonra İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerindeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. (DHA)