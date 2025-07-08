Sarıgül: Parlamenter Sisteme Geçiş Şart

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayalı parlamenter demokratik sisteme mutlaka geçmeliyiz." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin seçimlere katılma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak nitelendiren Sarıgül, Türkiye'de bugünlerde siyaset yapma hakkının tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

Muhalefetin sesinin gür çıkmasını demokrasiyi güçlendiren unsur olarak değerlendiren Sarıgül, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayalı parlamenter demokratik sisteme mutlaka geçmeliyiz. TBMM'nin denge ve denetleme imkanı tekrar açılmalıdır. Partili cumhurbaşkanlığı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı hem de sistemi yormuştur ve yıpratmıştır. Türkiye'nin bu sistemden çıkması lazım. Meclis'in göstermelik olmaması lazım." diye konuştu.???????