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Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin Cenazesi Toprağa Verildi

KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin cenazesi, Sarıkamış'ta düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali\'nin Cenazesi Toprağa Verildi
29.12.2023 - 15:27,
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KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin (61) cenazesi, toprağa verildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali'nin beyin kanaması geçirdiği de tespit edildi. Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, 27 Aralık'ta tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Harun Hayali için Sarıkamış'taki Kazım Karabekir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, belediye başkanları, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Hayali'nin yakınları katıldı. 3 çocuk babası Hayali'nin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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