Savunma Sanayisinde Dev Değişim ve Suriyelilerin Geri Dönüş Çalışmaları - Son Dakika
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Politika

Savunma Sanayisinde Dev Değişim ve Suriyelilerin Geri Dönüş Çalışmaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki dönüşümü ve Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşü için yapılan çalışmaları açıkladı. 2025 yılı için 1,6 trilyon lira ödenek öngörüldü, yerlilik oranı %80'e ulaştı.

20.12.2024 02:07
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BAKAN GÜLER: SAVUNMA SANAYİ ALANINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR DÖNÜŞÜM YAŞANMIŞTIR

Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayisinin dışa bağımlılığı ilgili şunları söyledi:

"Savunma ve güvenlik birimleri için Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ayrılan kaynak da dahil edildiğinde 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörülmektedir. Bu alanda güçlü bir siyasi iradeyle adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanmıştır. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranıyla yürütülürken, geldiğimiz noktada yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla proje sayımız 20 kat artarak 1132'ye yükselmiştir. 2023 yılı sonu itibarıyla toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 15,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükselmiştir, Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2024 yılının ilk 11 ayında 5,8 milyar dolara ulaşmıştır. Geçmişte alamadığımız bazı nitelikli ürünleri bugün ihraç eden bir noktadayız. Savunma sanayisi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayisi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır. 2024 yılında uzay, hava, kara, deniz ve elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirdik. 5'inci nesil milli muharip uçağı KAAN ve HÜRJET uçuş testlerine devam edilmiş, GÖKBEY helikopterlerinin ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. KIZILELMA insansız savaş uçağı, ilk örnek üretimi ve test uçuşları sürerken Anka-3, Bayraktar TB3, TB2, Akıncı ve AKSUNGUR İHA'larının kabulleri gerçekleştirilmiştir. Bayraktar TB3, TCG ANADOLU gemisinden iniş destek ekipmanları kullanmadan iniş ve kalkış yapmıştır" ifadelerini kullandı.

'SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR'

Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşleri ile ilgili soru üzerine Bakan Güler, bu konuda çeşitli çalışmaların yapıldığını aktardı. Güler, " Türkiye, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesi bu süreci hızlandırmıştır. İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirtmiştir. Ayrıca, Suriyelilerinin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Savunma Sanayisinde Dev Değişim ve Suriyelilerin Geri Dönüş Çalışmaları - Son Dakika

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