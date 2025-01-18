Saygılı'dan CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Saygılı'dan CHP'ye Sert Eleştiri

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, CHP'nin eleştirilerini yetersiz buldu ve yatırım vurgusu yaptı.

18.01.2025 21:16
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li bazı siyasetçilerin hükümet yatırımlarıyla ilgili yaptıkları eleştirilere tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin siyasetteki yaklaşımının bilgiden uzak açıklamalar yapmaktan öteye gidemediğini savundu.

Hükümet olarak son 22 yılda İzmir'e 449 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını bildiren Saygılı, "Hükümete eleştiride bulunmadan önce CHP'li yerel yöneticilerin aynaya bakmaları gerekiyor. Baksınlar ki hayallerini bile göremeyecekleri eser ve hizmetleri gerçekleştiren AK Parti'den ilham alsınlar." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, bir projeyi tartışırken asıl önemli olanın bedelinden çok yatırım programına alınmış olması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişte Konak Tüneli, İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, çevre yolları, hastaneler, gençlik merkezleri, stadyumlar ve adalet sarayları gibi İzmir'e değer katan projelerin tamamı, merkezi hükümetimiz tarafından önce yatırım programına alınmış ve ardından başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte projelerin maliyetinin tartışılmasının hiçbir anlamı yoktur. 2. Çevre Yolu Projesi de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dev bir projedir. Şu ana kadar 25 kurumun görüşü alınmış, ÇED başvurusu yapılmış ve süreç planlandığı şekilde ilerlemektedir. Bu proje, İstanbul-İzmir Otobanı'nı tamamlayan ve İzmir'den Denizli'ye kesintisiz bir otoyol kazandıran hükümetimizin vizyon projelerinden biridir. CHP'nin ayyuka çıkan belediye yolsuzlukları, ihale cambazlıkları ve hortumculuk operasyonlarını unutturmak için gösterdiği bu ucuz muhalefet müsameresine kırık not verip 'otur sıfır' diyoruz."

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Hükümet, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Saygılı'dan CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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