Saygılı'dan Şimşek'e Teşekkür Ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentteki çalışmalara dair ziyaret ettikleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bakan Şimşek'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Saygılı, ziyarete ilişkin "Şehrimizin öncelikleri ve ihtiyaçlarını istişare ettiğimiz verimli görüşme gerçekleştirdik. Bakanımız Mehmet Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'imize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.