Başkan Seçer: "Çağdaş belediyecilik anlayışının en önemli aktörlerinden biri gençlerdir"

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gençlerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinin merkezinde yer alması gerektiğini belirterek, "Yerel demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, gençlerin katılımını da güçlendirmek zorundayız" dedi.

Seçer, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ile Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (Akran) Projesi' kapsamında düzenlenen 'Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. TBB ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi.

"Çağdaş belediyecilik anlayışının en önemli aktörlerinden biri gençlerdir"

Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Seçer, "Çağımızın belediyeciliği yol, kaldırım, altyapı ya da fiziki hizmetlerden çok daha fazlasını gerektiriyor. Çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir. Gençlerin fikirleri, eleştirileri, beklentileri ve çözüm önerileri yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ne kadar güçlü yansırsa, kentlerimiz de o kadar kapsayıcı, yenilikçi ve yaşanabilir hale gelir. Bu nedenle gençleri karar masalarının tam merkezinde görmek zorundayız" dedi.

Gençlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Seçer, kentlerin, gençlerin sesini duyan ve onlarla üreten biçimde inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Yürütülen çalışmalar genç dostu kentler için güçlü bir yol haritası sunuyor"

Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksinden söz eden Seçer, 30 büyükşehir belediyesini kapsayan, somut verilerin elde edildiği bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Bu endeks aracılığıyla genç dostu belediyecilik yaklaşımına dair verilerin değerlendirildiğini söyleyen Seçer, "Bu endeks sayesinde belediyelerimizin gençlik alanındaki yönetişim kapasitelerini, gençlerin karar alma süreçlerine katılım düzeyini, kurumsal mekanizmaların işleyişini ve gelişim alanlarını daha net biçimde görme imkanı buluyoruz. Bu çalışma bize mevcut durumu göstermesinin yanında daha katılımcı, kapsayıcı ve genç dostu kentler için güçlü bir yol haritası sunuyor" sözlerini kaydetti. Proje kapsamında takdim edilen ödüllere değinen Seçer, ödüllerin gençleri yerel yönetimlerin asil paydaşı olarak gören, katılımcılığı güçlendiren ve iyi örneklerin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını teşvik eden bir yaklaşımın ifadesi olduğunu dile getirdi.

"Yerel demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, gençlerin katılımını da güçlendirmek zorundayız"

Demokratik katılımın en önemli zeminlerinden birinin yerel yönetimler olduğunu söyleyen Seçer, yerel yönetimlerde gençlerin rolünü işaret ederek, "Yerel demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, gençlerin katılımını da güçlendirmek zorundayız. Yerel yönetimlerin, sivil toplumun, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve gençlerin aynı hedef etrafında buluşması, ülkemiz kentleri için büyük bir imkan sunmaktadır. Bu ortaklık kültürünü büyüttüğümüzde, sosyal uyumu, yenilikçiliği, kapsayıcılığı ve kentlerimizin geleceğe hazırlık kapasitesini de güçlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Gençlere seslenen Seçer, daha adil, özgür, yeşil, erişilebilir ve katılımcı kent taleplerinin kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bizlere düşen görev, sizlerle birlikte karar almak, üretmek ve uygulamaktır. Kentlerin geleceğini gençlerle birlikte kurduğumuz ölçüde, daha güçlü bir yerel demokrasiye ve daha yaşanabilir bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" sözlerine yer verdi.

Projeye katkı sunan paydaşlara, kuruluşlara, belediyelere ve gençlere teşekkürlerini sunan Seçer, zirve kapsamında gerçekleştirilecek panellerin, deneyim paylaşımlarının ve ödül töreninin tüm belediyeler için ilham verici olmasını temenni ederek, "Gençlerin sesiyle güçlenen, katılımcı demokrasiyle büyüyen, daha adil ve umutlu kentler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - MERSİN