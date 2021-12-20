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Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

20.12.2021 10:09
Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kayseri'deki 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kayseri'deki 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Seçer, Kayseri programına saha gezisi ile başladı. Seçer, Talas ilçesinde gezdiği esnafla sohbet etti. Çalıştayın son gününde Başkan Seçer, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri programına saha çalışmasıyla başladıklarını anımsatan Seçer, ardından toplantı ve atölye çalışmalarıyla çok önemli ve değerli bir çalıştay süreci geçirdiklerini aktardı. Çalıştayın Kayseri'de düzenlenmiş olmasını önemli gören Seçer, "Buranın bir özelliği var. Bizim burada ne ilçelerde ne de büyükşehirde belediye başkanımız yok. Parlamentoda görev yapan bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz var. O açıdan bu toplantıların burada olması önemli. Çünkü burada temel amaç Türkiye'nin 81 vilayetinde, her noktasında bugüne kadar etkin olmadığımız, açık konuşmak gerekirse yeterince gitmediğimiz, vatandaşla hemhal olmadığımız Türkiye'nin her köşesinde olma arzumuzu, bu isteğimizi sembolize eden bir çalışma diye düşünüyorum" dedi.

"Önemli ve değerli bir çalışma olarak görüyorum"

Çalıştayın önemine vurgu yapan Seçer, "Genel Başkanımızın dün yaptığı konuşmada Türkiye kamuoyuna verdiği mesajlar, burada bizim bir arada olup yaptığımız atölye çalışmalarında ortaya koyduğumuz değerlendirmeler, fikirler, gördüklerimiz, yorumlarımız, geleceğe dair ferasetimiz, öngörümüz bizlere katkı sunacaktır elbette. Mutlaka bizden daha iyi bilen birileri, bizden daha iyi düşünebilen, yorumlayan beyinler vardır. Bu çerçevede yapılan her toplantı önemlidir. Oradan bir cümle dahi alsak, bize bir ışık yakarsa, bir yol açarsa başarımıza önemli katkı alırız diye düşünüyorum. Her zaman bir arada olmak, siyasette her zaman hareket etmek, ziyaret etmek, halkın içinde olmak, oturmaktan daha ehvendir derler. Bu çerçevede önemli ve değerli bir çalışma olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor"

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte hayata geçirdikleri sosyal politikalarla, bir kere daha ne kadar doğru işler yaptıklarını gösterdiğini kaydeden Seçer, şu ifadeleri kullandı: "Belediye hizmetlerimizde sosyal politikalarımız pandemiden bu yana bir stratejiydi. Sosyal politikalarımız bugün de Mersin'de devam ediyor. İnsanlarımıza gıda yardımından çocuklarımıza mamasına kadar sabah işine, okuluna, tarlasına çalışmaya giden hemşehrilerimizin çorbasına kadar, Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanındaydı. Zaten yanında olmaya da devam ediyor. Umut ediyoruz, ülke farklı bir atmosfere girer. Ama bugün her şeyden önemli olan yoldan, betondan, asfalttan, kaldırımdan, çocukların karnının doyması. Sıcak bir evde kışı geçirmesi. Okula giderken karnının dolu olması ve orada konsantrasyonunu sağlayabilmesi. Geliri düşük annelerimizin çocuklarına süt alma sıkıntısını giderecek katkıların olabilmesi ya da yaş almış yurttaşlarımıza, kendisine bakacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak. Onlara 3 kap yemek götürüp akşam sıcak bir yemek yemelerini sağlamak. Şu anda herhalde belediyecilik ya da sosyal devlet olmak bu olsa gerek." - MERSİN

Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Vahap Seçer, Kayseri, Atölye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika


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