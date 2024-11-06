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Politika

Seçim Sonuçlarında Trump Önde

ABD seçimlerinde Trump 210, Harris ise 112 delege kazandı; bazı eyaletlerde oy sayımı devam ediyor.

06.11.2024 07:19
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KAPANAN sandıklardan gelen ve resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 32'sinde oy sayımları tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 210 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 112 delege kazandı

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 210 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 112 delege kazandı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah ve Wyoming'de seçimi kazanarak, 210 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 112 delege sayısına ulaştı. Salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması beklenen oy verme işlemi teknik arıza nedeniyle 2 saat uzatıldı.

Kaynak: DHA

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