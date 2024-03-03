31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı şehirdeki seçim yarışı büyük dikkat çekiyor.
AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeniden aday göstermesine sert çıkan AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.
DEM Parti'nin de Celalettin Erkmen ile Gülseren Yıldırım'ı aday çıkardığı Şanlıurfa'da üçlü bir yarış olması bekleniyor.
Gazeteduvar'ın haberine göre Gülpınar'ın AK Parti oylarında ciddi bölünmeye yol açacağını söyleyenler kadar "Bir oy geçişi olur ama bu kazanmasına yol açacak bir oy oranı olmaz" diyen de var.
AK Partili yöneticilere göre kentte Kasım Gülpınar iktidarın parçası iken etkindi, ancak AK Parti'den kopmasının ardından en fazla kendi tarikat ve ailesinin oyunu alabilir, bu oy da seçimi kazanmasına asla yetmez.
Son Dakika › Politika › Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir'de düzenlenen bir toplantıda, DSP'nin İzmir'deki adaylarını tanıttı ve seçim çalışmalarını anlattı. Aksakal, DSP'nin İzmir'de diğer partilere göre daha nitelikli ve hedefleri olan bir adayı olduğunu belirtti ve partiyi hak ettiği yere getireceklerini söyledi. DSP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Cem Pülten ise İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını ve DSP'nin geçmişte de başarılı başkanlar çıkardığını vurgulayarak, sessiz çoğunluğun hizmetkarı olacaklarını ifade etti. DSP, İzmir'in birçok ilçesinde farklı adaylarla seçimlere katılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Türkiye'de kuralların işlemediğini ve hukukun işlemediğini belirterek, gerçekleri yazan ve söyleyenlerin yargılandığını ve hapsedildiğini söyledi. Biber, Türkiye'nin büyük bir karartma altında olduğunu ve şeriatın adliye koridorlarında seslendirildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dışardan para dilendiğini ve seçimlerin önemine vurgu yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Başkan Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirterek, eğitim bursu ve su fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı da yapıldı. Başkan Böcek ve Menderes Dal, hizmetlerini anlattı ve destek istedi. Ayrıca, Korkuteli'de de CHP Belediye Başkan adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi olduğunu belirtti. Szijjarto, ADF'nin ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını ve dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa dış politikasını olumsuz etkilediğini ve diplomasinin yeniden doğmasına yardımcı olabilecek etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Szijjarto, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin saygı ve güvene dayandığını ve ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığını da belirtti.
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