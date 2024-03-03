Seçimde gözler Şanlıurfa\'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak

Politika

""Bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemiyoruz" diyen Özel kendini böyle savundu

31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı şehirdeki seçim yarışı büyük dikkat çekiyor.

GÜLPINAR AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEREK YRP'DEN ADAY OLDU

AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeniden aday göstermesine sert çıkan AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.

ŞANLIURFA İÇİN DEM PARTİ DE ADAY ÇIKARDI

DEM Parti'nin de Celalettin Erkmen ile Gülseren Yıldırım'ı aday çıkardığı Şanlıurfa'da üçlü bir yarış olması bekleniyor.

"KAZANMASINA YOL AÇACAK BİR OY ORANI OLMAZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre Gülpınar'ın AK Parti oylarında ciddi bölünmeye yol açacağını söyleyenler kadar "Bir oy geçişi olur ama bu kazanmasına yol açacak bir oy oranı olmaz" diyen de var.

"GÜLPINAR İKTİDARIN PARÇASI İKEN ETKİNDİ"

AK Partili yöneticilere göre kentte Kasım Gülpınar iktidarın parçası iken etkindi, ancak AK Parti'den kopmasının ardından en fazla kendi tarikat ve ailesinin oyunu alabilir, bu oy da seçimi kazanmasına asla yetmez.