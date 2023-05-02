Seçime 10 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: Yüzde 60 ile seçimi kazanacağım

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Seçim tarihi yaklaşırken bir yandan anket çalışmaları yapılırken diğer yandan da seçmenlerin ikna süreci sürüyor. Kıran kırana geçmesi seçimle ilgili Sözcü gazetesine değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı bir açıklama geldi.

"YÜZDE 60 OYLA SEÇİLECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 60 oy ilk turda kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz" dedi.

"DÜZLÜĞE ÇIKMAK İÇİN 1 YILA İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bir enkaz devralacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekonominin de çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. İktidarda kalmak için Türkiye'yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Merkez Bankası Saray'ın kasası oldu. Düzlüğe çıkmak için bizim bir yıla ihtiyacımız var. Demokratik yollarla bunları gönderip, her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız. Bu seçimde demokrasi oylanacak: Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Mutlaka sandığa gidin, oy kullanın. Vicdanının sesini dinleyerek oy kullanın" ifadelerini kullandı.